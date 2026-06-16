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美國新聞與世界報道｜城大全球最佳大學排名47　6個學科躋全球前10

教育新聞
更新時間：13:23 2026-06-16 HKT
發佈時間：13:23 2026-06-16 HKT

《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report ）2026–2027年度全球最佳大學排名（Best Global Universities Rankings）出爐，香港城市大學在全球超過100個國家及地區、逾2,600所大學中，位列第47位，較去年躍升7位，亞洲排名第九，全港第三。

城大共有十個學科在全港大學中排名第一，並有15個學科躋身全球前50名。城大提供
城大共有十個學科在全港大學中排名第一，並有15個學科躋身全球前50名。城大提供

此外，城大共有10個學科在全港大學中排名第1，並有15個學科躋身全球前50名，其中材料科學、物理化學、凝聚態物理、能源與燃料、納米科技與技術及光學更打入全球前10。

延伸閱讀：城大4學生獲頒創新科技獎學金 各受15萬港元助推進研究

在13項排名指標中，城大在3個分類指標中位列全球前50，當中「高被引用首10%論文佔比」方面表現突出，全球排名第7位。

延伸閱讀：城大中亞訪問結束 與兩國簽3合作備忘錄

城大署理校長李振聲表示，城大國際排名屢創新高，多個學科更躋身世界前列，反映教研實力持續提升，並在國際化發展方面保持領先。

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