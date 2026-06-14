城大4學生獲頒創新科技獎學金 各受15萬港元助推進研究

由創新科技署、滙豐及香港青年協會創立的「創新科技獎學金」，每年遴選25名優異學生以作嘉許。香港城市大學今年共有4名本科生憑藉其創新理念和對創新科技的熱誠而獲頒「創新科技獎學金」，每人將獲頒港幣15萬元資助，並透過交流、實習、師友指導計劃及社區推廣活動等，把創新科技理念融入社會，實踐所學。

來自獸醫環境及能源科學3範疇

劉柏言（左）期望在不改變大眾使用習慣的前提下，減低環境傷害的替代方案。城大提供

梁婉瑩（左）從創新科技及工業局局長孫東（右）手上接過獎狀。

黃澤鋒冀藉開發新型基因檢測平台，讓動物基因檢測更普及，惠及大眾。

今年得獎的城大學生分別來自獸醫、環境及能源科學領域，其中工學士（環境科學及工程學）三年級生劉柏言關注汽車輪胎微粒污染問題，正致力開發一套展示輪胎微粒釋放過程的原型裝置，並期望日後將研究延伸至產品設計，包括在車輛加裝特定微粒收集器以降低污染物排放。

他立志成為一名環境工程師，致力研發能融入日常生活、在不改變大眾使用習慣的前提下，減低環境傷害的替代方案，計劃用獎學金添置專業軟硬件設備，以改良該環保裝置原型，並透過海外交流考察外地的可持續發展系統。

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就讀工學士（能源科學及工程學）三年級生梁婉瑩，考慮到香港目前垃圾回收率仍有提升空間，構思出創新的智能回收設施，探討如何融合透明外觀、沖洗系統、太陽能驅動及物聯網感測器來監測回收情況，冀從源頭改善回收污染，提升整體回收效率。

她同樣計劃利用獎學金赴海外大學交流，研究不同地區的可持續發展理念與循環經濟模式，並應用相關經驗於香港的城市環境，「我希望能把工程技術、數字創新和可持續政策結合起來，探索具潛力的綠色科技方案，並支持碳中和目標。」日後她希望能投身相關行業，在香港推動循環經濟的發展。

4人均擬赴外地交流吸經驗

獸醫學學士二年級生曾南菊聚焦以人工智能（AI）改善水產養殖，正計劃運用AI電腦視覺及感測器數據，實時監測魚類生長並自動優化餵飼時間表，以減少飼料浪費、降低成本。她計劃運用獎學金前往美國康奈爾大學參與AQUAVET計劃，長遠希望貢獻自身專業，促進香港與內地的交流合作，推動水產養殖業的長遠發展，「未來希望能參與國際機構的合作，為全球提供安全、健康且充足的糧食。」

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同科另一名二年級生黃澤鋒，則關注動物健康與基因組學，希望開發一個快速且具成本效益的基因檢測平台，於臨床及養殖現場使用，以篩選遺傳疾病、提升經濟動物福祉並減少抗生素濫用。他計劃憑獎學金參與內地及海外的實習與交流，汲取國際前沿的基因檢測臨床應用經驗，並了解不同地區在動物基因組學的發展和優勢，「我期盼將來可以參與相關科研項目，打破技術壁壘，讓動物基因檢測更普及，惠及大眾。

本報記者

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