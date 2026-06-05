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城大中亞訪問結束 與兩國簽3合作備忘錄

教育新聞
更新時間：15:47 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:47 2026-06-05 HKT

城市大學代表團一連四日的中亞訪問行程結束，期間與哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦合共簽訂3份合作備忘錄，並與兩國副部長級官員和頂尖學府代表會面，鞏固在中亞地區的策略性合作基礎。率團的校董會主席魏明德指，會積極響應並配合國家「一帶一路」倡議，前瞻性地布局中亞發展，形容今次與烏茲別克斯坦頂尖技術學府締結合作，為代表團再取得重要成果，亦是城大拓展中亞網絡的另一重要里程碑。

延伸閱讀：城大與哈薩克大學簽合作備忘錄 研開展AI高管培訓課程

魏明德：配合「一帶一路」倡議 前瞻布局中亞

代表團日前與烏茲別克斯坦高等教育、科學與創新部副部長Salomov Uktam Rahimovich會面，並與當地頂尖學府塔什干國立技術大學簽署合作備忘錄，展開科研合作和共同培育人才計劃。該校創立於1929年，是當地歷史最悠久、規模最大的頂尖工業技術高等學府之一，在中亞地區的工程與工業技術教育中享譽盛名。根據合作備忘錄，兩校將推動多元化合作項目，包括師生交流、聯合指導碩士及博士研究生，以及開展聯合科研項目並共同申請基金。

延伸閱讀：城大校董會主席率團訪劍橋大學探討深化科研合作

與頂尖學府合作 加強教研交流

代表團亦到訪當地「INNO 創新教育與生產科技園」（INNO TechnoPark），了解在先進製造、機械人技術、生物科技及初創孵化等創科領域的最新發展。

城大此行配合特首李家超率領的中亞代表團行程，發揮本港高教的獨特優勢，與「一帶一路」沿線國家搭建創科與人才橋樑。期間出席兩場由特區政府與貿易發展局共同主辦的官方宴會，以慶祝本港與哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦簽署多份雙邊合作備忘錄，促進雙方在人才發展、創新科技和綠色發展等領域的聯繫。

本報記者
 

 

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