小學「想建理」教材從實踐學STEAM知識 學生：抽象科學概念變淺白易懂

正逐步推行的小學科學科課程強調「動手動腦」。土瓜灣的聖公會牧愛小學，試用「STEAM UP想建理」教材，選取「機電工程」作教學主題，通過情境化課堂實驗，讓學生在實踐中吸收STEAM知識。有學生認為新教材讓抽象的科學概念，變得淺白易懂。課程計設顧問指，教材以小學高年級生為對象，但學校可按教學需求，拆解簡單內容，在低年級課堂靈活使用。

「想建理」是發展局資助，建造業議會聯同建築師學會、工程師學會等專業機構合作推出的STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）教材，內容涵蓋建築、測量、城市規劃、園景等工程範疇，介紹建築與工程原理之餘，亦期望吸引更多生力軍入行。牧愛小學今學年試教機電工程主題，早前安排課堂試教，教師通過小測驗，了解學生對導電體與絕緣體的基礎認識，並安排分組實驗，讓學生動手測試不同物件能否導電。

製升降機 活學工程

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課堂亦加入工程製作環節，學生須在限定時間內，結合力學、電力知識，搭建升降機模型並使其正常運作。現場學生積極討論、反覆嘗試，學習氣氛濃厚。科學科老師魏嘉瑩指，教材附設完整教學指引，協助老師拆解抽象科學原理，提升課堂吸引力。小五生謝同學認為，以往科學科課堂多以聽講為主，如今動手實作讓他變得更投入，認為電力相關概念單靠書本講解難以理解，動手體驗反而更容易牢記知識。

課程設計顧問盧志妮指，「想建理」教材應用不受科學科課堂限制，學校可靈活融入不同課堂。以小四科學科課程為例，原本講解金屬與非金屬特性、閉合電路等知識，而教材除教學內容外，還配套實物教具、卡牌遊戲等，通過多元動手活動，協助學生理解原理。她強調，教材並非取代傳統教科書，學校可因應校情、學生能力而彈性調整，選取內容施教。

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在家自學 課堂討論

受課時所限，校方會安排學生利用教材自學，該校課程主任謝寶文指，學生在家可利用各種材料，自行測試物體導電性並拍攝記錄，教師在課堂上與學生討論，跟進學習進度。隨着加入實驗活動，課時較以往增約半成，會按教學需求再作調節，務求讓學生有足夠時間學習。

校長梁浩偉認為，理論學習結合反覆試錯，才是有效的學習方式，樂見學生在課堂互助，培養團隊合作精神。他續稱，課堂講解水引致漏電的知識時，學生通過講解與實驗逐步思考探究。雖然課堂實驗不等同真實場景，但學生從中明白電力對升降機運作的重要性，同時學懂「困𨋢」時要保持冷靜、按警鐘等待救援，訓練多角度思考能力。

記者佘丹薇

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