STEAM探究展 小學生研AI火災警報器

宏福苑火災造成嚴重傷亡，今屆「常識百搭」小學STEAM探究展覽上，不少學生針對火警逃生設計發明，有學生運用人工智能（AI）技術發明火警警報器，亦有學生設計具備阻燃特性的防火衣，讓受災住戶快速逃生。有師生坦言現行教科書的防災知識不足，建議加強講解電源及互聯網中斷下如何求救，校內火警演習亦可加入煙火效果，提升應急逃生的能力。

設計具阻燃特性防火衣

今屆「常識百搭」小學STEAM探究展覽以「防災備災」為題，吸引160間本地及大灣區小學組隊參與。記者現場所見，不少學生團隊因應宏福苑大火，研發火警預警及逃生的防災設備。救世軍韋理夫人紀念學校團隊研發名為「黑暗中也能找到你」的智慧火災救命警報器，系統配備被動紅外線（PIR）感測器，通過AI演算法，實時收集環境數據並進行人體辨識，一旦偵測到人與火光共處，便會發出高音量鳴叫及紅光警示，以喚醒深夜熟睡的居民即時逃生。有份研發系統的小六生黃錫安指，警報器採用熱能監測技術「反應速度更快」，可以在5秒內自動向家人及消防局發出求救訊號。

教師：教科書防災知識不足

火警逃生過程的安全問題也備受學生關注，天水圍天主教小學的團隊設計名為「GFire」的防火衣，以具備阻燃特性的玻璃纖維製成，更設有「反光貼」，以便消防員在火場搜救時快速識別位置，提升救援效率。為照顧不同年紀及身形的使用者需要，防火衣採用魔術貼開合設計，可自由調節尺寸，團隊經測試後發現，用家在緊急情況下，只需30秒便可穿妥防火衣逃生。有份研發的小六生陳穎彤稱，團隊計劃加裝連衣帽、防毒面罩等裝備，提升防火衣的防護能力與識別度。

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本報早前報道，小學人文科教科書講解火警逃生內容過於簡單，對評估火場風險欠缺具體說明，亦未解釋濃煙的潛在危險。天水圍天主教小學STEAM課程發展主任區文韶認同，小學教科書的防災知識「確實不足夠」，往往需要教師在課堂上額外補充資料。雖然校內有火警演習，但學生往往「打鐘就直接跟隊落去」，表現較難投入。他建議邀請消防員走進校園，或設置「模擬煙火」，讓學生親身體驗火災發生時的真實環境，加深危機意識，提升應急逃生的能力。參與研發警報器的小六生黃錫安則認為，教科書提及「逃生三寶」等知識只屬基礎，期望增加更多實用自救技巧，尤其在停電、斷網等極端情況下如何求救。

籌委會主席、教育大學科學與環境學系副教授李偉展表示，期望通過「防災備災」主題，加強學生對災害風險的關注，並運用STEAM知識，提出切合現實需要的創新及可行方案。大會最終選出聖士提反女子中學附屬小學，以及基督教宣道會徐澤林紀念小學的團隊，獲得評判大獎。

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記者 佘丹薇

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