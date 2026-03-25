蔡若蓮籲學校微調走火警內容 避免師生習以為常

大埔宏福苑火災後，社會更關注防災教育。教育局局長蔡若蓮回覆立法會議員質詢，重申《教育規例》規定學校須擬定火警撤離的實際計劃，至少每半年舉行一次防火演習，建議校方調整每次演習的模擬起火源頭、疏散路線等，避免師生習以為常。在學習內容方面，蔡若蓮指防災教育包含在小學人文科、中學地理科等不同科目，讓學生認識相關應對措施，提升防災意識。

蔡若蓮指消防處就擬定緊急疏散計劃，向學校提供具體指引，並安排防火講座。 網上圖片

蔡若蓮回覆選委會界別議員黃錦良的書面質詢指，學校須按《教育規例》及其他條例規定，妥善執行防火工作及進行防火演習，透過定期演練，提升教職員及學生應對火警的危機意識、應變和執行能力。條例要求校長須擬定遇上火警時撤離校舍的實際計劃，須確保教員及學生最少每六個月，舉行一次包括使用校舍全部出路的防火演習，並在學校日誌內備存紀錄，包括每次演習時撤離校舍所需時間；消防處就擬定緊急疏散計劃，向學校提供具體指引，包括逃生路線示例圖、應採取的行動等。

為提升師生的危機意識，蔡若蓮指學校可稍作調整每次防火演習的模擬起火源頭、疏散路線等，避免師生習以為常；校方亦可聯絡消防處，申請安排防火講座，提升教職員的防火知識和意識，加強他們在火警時帶領學生逃生的能力。消防處亦設有「應急準備教育巴士」，並在灣仔及將軍澳設立兩所防災體驗中心，設有實體訓練設施與體驗設備，提升市民自救及應對突發事故的能力。

至於防災教育的學習內容，蔡若蓮指一直按學生的認知能力和程度，蘊含在中小學課程不同課題中，比如小學人文科、中學地理科。當局亦在小學人文科網頁設有「防災教育」專頁，上載資源包括教育局教育多媒體短片，以及消防處製作的《火警逃生》和《應急避險外遊手冊》；地理科的「認識祖國」地理科線上遊戲平台，則設「自然災害展覽館」及「防災減災大挑戰」等互動學習任務。

本報記者



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