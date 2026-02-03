STEAM教育｜大埔舊墟公立學校研舌診App獲金獎 學生：中醫醫院啟發構思｜專訪

大埔舊墟公立學校的小學生團隊將中醫傳統舌診智慧與人工智能（AI）技術相結合，研發出智能健康管理手機應用程式「舌可夢 望／問」，近日獲「2025香港資訊及通訊科技獎：學生創新（小學）金獎」。團隊成員之一、小六學生招玥溰接受《星島》專訪時表示，去年得知香港中醫醫院將開始營運，便構思開發與中醫相關的應用程式，並結合舌診與編程知識，並加入問診及互動元素，歷時大半年研發出程式。

團隊指獲註冊中醫師認可測試結果

「舌可夢 望／問」應用程式結合問診與舌診分析，運用AI生成技術，向用家提供個人化的調理建議與食療方案。為提升舌診的準確度，大埔舊墟公立學校的學生團隊特別設計了名為「舌加加」的光環燈光裝置，輔助手機拍攝時的光線穩定，裝置上更搭配可愛裝的飾，以吸引兒童用戶。技術層面，團隊收集親友數據構建機器學習模型，並結合Google Gemini生成綜合報告，期間多次諮詢中醫師意見，提升其診斷的準確性。團隊並引述註冊中醫師指，認為程式的測試結果與其診斷脗合。

長者體驗 正面反饋

團隊向本報記者表示，應用程式主要分三大功能，包括「舌加宴」望診、「AI舌問」問診及互動小遊戲。用戶需要先通過 8條問題填寫年齡、性別、病況等個人資訊，再按指引拍攝舌頭。系統會基於註冊中醫師提供的數據庫，分析舌質顏色、舌體形狀、苔色及苔乾濕度，最終生成綜合報告及對應食療建議，例如「熱氣」時可飲用菊花茶、冬瓜綠豆湯等清熱食材。團隊成員彭玥喬分享，自己曾親身嘗試這些食療建議，認為頗有成效，而團隊過去在大埔區內商場擺設攤檔，供長者體驗時，也獲得不少正面反饋，指認同程式能方便他們分析身體的健康情況。

談及研發過程，招玥溰坦言收穫頗豐，「中醫理論博大精深，我們將學到的舌診知識與編程結合，反覆調整才成功做出應用程式，非常有成就感。」團隊成員更在假日走訪中醫診所，向醫師請教舌頭對應人體器官的相關知識；並於去年7月前往北京師範大學交流，獲學者提供建議，改良應用程式的功能設計。

大埔舊墟公立學校創新及STEAM教育總主任區建強表示，學校每年舉辦創科成果展，六年級學生須分組完成創科專題，此項目源自學生的日常構思，校方於課程中教授基礎編程知識，學生為研發程式，而主動鑽研新技術、學習新套件，老師則從旁提供技術支援與人脈協助。他欣慰地提到，有團隊成員原本的性格較文靜，通過參賽變得越來越外向，不僅編程能力有所進步，溝通與團隊協作能力也大幅提升。對於程式的未來發展，他指目前程式主要用於校園創科比賽，若談及商業化推廣，或會留待學生升中後再作計劃。

