「智啟學教」撥款計劃研討會 聚焦50萬撥款運用

香港科技園公司近日於科學園舉辦「人工智能賦能教育——『智啟學教』撥款計劃研討會」，活動獲九龍地域校長聯會及香港中文中學聯會支持，吸引近200名中小學校長、教師及創科企業代表參與。是次研討會聚焦教育局「智啟學教」計劃下每校50萬元資助的策略運用，協助其認識、比較及對接合適的AI教育方案，進而制訂AI採購與教學藍圖。九龍地域校長聯會主席梁冠芬向《星島》記者表示，「50萬對學校而言有限，但多間學校聯合起來，可突破框架。」

校長：學校互相合作 少走「冤枉路」

談及50萬撥款的運用，本身是中學校長的梁冠芬表示，不同學校有不同基礎，有部分學校已於學科上應用AI，並在特定領域上有累積，認為學校之間互相合作能少走「冤枉路」。

至於50萬元資助的學科優先分配原則，梁冠芬表示，會優先支持願意先行先試的學科。他以自身學校為例，歷史科師生對AI教學積極性高，便會給予嘗試機會；而英文科、普通話科已有相關基礎，可將資源讓予有需求但缺乏機會的師生，不局限於特定學科。香港中文中學聯會主席簡偉鴻亦認同此理念，他強調，「學校最需要的是成功案例」，他認為只要教師有能力、有意願，就應給予嘗試空間，從而帶動更多人參與AI教學革新。

針對「推動AI教學是否會增加教師壓力」的疑問，簡偉鴻表示，改變難免會帶來壓力，但若教師意識到AI能幫助學生更好學習、貼近未來發展需求，便不會視之為負擔，反之則容易產生牴觸情緒。因此校長需為教師提供足夠機會，協助他們了解行業最新動態、掌握高效教學方法。

出席活動的立法會教育界議員鄧飛表示，以往不少學校嘗試以校本方式進行AI教學，因規模有限、數據不足，而今次撥款可助力整合教師與科組力量，帶動學界發展。他又提醒，校方需引導學生正確使用AI，防範作弊行為，並關注倫理問題、學生突破後台限制、進行網絡欺凌等情況。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

教育局新推撥款計劃 促進AI賦能教育 成功申請學校可獲50萬

研究：小學教師已在教學中廣泛運用多種AI工具