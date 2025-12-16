教育局新推撥款計劃 促進AI賦能教育 成功申請學校可獲50萬
更新時間：11:53 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:53 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:53 2025-12-16 HKT
教育局今日（16日）向公營學校和直資學校發出通告，公布推出「『智』啟學教」撥款計劃，以支援中小學善用人工智能（AI）提升學與教效能，計劃由即日起接受申請。
施俊輝：學校須按指引運用撥款
今年《施政報告》提出加大力度推進中小學數字教育，並公布教育局在優質教育基金預留20億元，推進數字教育策略發展督導委員會提出的相關支援措施。
身兼數字教育策略發展督導委員會主席的教育局副局長施俊輝表示，成功申請的學校會獲發一筆過50萬元撥款，學校須按指引運用撥款購置、訂閱或租用推動AI輔助教學的AI裝置或服務，以及資助學生參加能提升學生AI素養與技能相關的活動，「學校一般會於2026年6月30日或以前獲發整筆50萬元撥款。學校可在2025/26至2027/28學年使用撥款，直至2028年8月31日為止。」
施俊輝亦指，學校可因應其校情和發展需要，靈活運用撥款啓動及推動校本促進AI賦能教育的計劃。教育局鼓勵公帑資助學校申請此計劃，全面規劃學校數字教育，尤其AI教育，以科技賦能教育。
本報記者
延伸閱讀：
最Hit
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
2025-12-13 14:30 HKT
麥道朗告別戰騎十駒
19小時前