中大團隊揭月球內部水資源新線索 玻璃珠研究顛覆傳統認知

全球繞月探索任務升溫，月球地質演化再掀科學界關注。中文大學與美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)合作研究，發現月球火山噴發對月球表面環境的影響持續多年之久，不僅顛覆了傳統認知，更為探索月球內部水資源及其他揮發性物質，提供了全新研究路徑。

研究團隊透過分析美國最後一次載人登月任務，阿波羅17號在1972年帶返地球的樣本「74220」橙色火山玻璃珠，分析樣本中處於不同冷卻與脫氣階段的玻璃珠，並結合擴散、揮發與冷卻的電腦模型，重新建構出火山噴發物從月球地底噴出到完全冷卻的完整過程。團隊認為月球火山噴發產生的玻璃珠，在落回月球表面後，會被火山噴發形成的其他沉積物掩埋，而沉積物如同「保溫箱」，使玻璃珠無法迅速冷卻，而是在接下來的數年間持續緩慢冷卻，並不斷「呼氣」釋放氣體，而非僅在飛行過程中一次性脫氣。

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以往科學界普遍認為，月球火山玻璃是火山噴發時的岩漿快速冷卻並完成脫氣後形成的，即岩漿噴发到空中後，在數分鐘的飛行過程中，一次性流失所有氣體成分。然而，團隊分析發現，樣本極低的揮發物含量，在傳統假設無法解釋。今次新發現，將為後續深入探索月球內部結構、水資源分佈及揮發物循環提供重要支撐，更深層次推進全球繞月探索任務。

倪鵬表示，如果忽略這些噴發物落回月表後經歷的長期冷卻和持續脫氣過程，科學家就可能低估月球內部原本含有的揮發物數量和成分。中大提供

詹彥指，研究顯示月球火山噴發後續影響可能持續多年，改變人們對月表水分和其他揮發成分，如何在月球上遷移的理解。中大提供

研究第一作者，中大地球與環境科學系教授詹彥指，研究顯示月球火山噴發後續影響可能持續多年，改變人們對月表水分和其他揮發成分，如何在月球上遷移的理解。相關研究已於科學期刊《自然通訊》刊登。

研究第一作者，美國加州大學洛杉磯分校教授倪鵬表示，如果忽略這些噴發物落回月表後經歷的長期冷卻和持續脫氣過程，科學家就可能低估月球內部原本含有的揮發物數量和成分。相關研究已於科學期刊《自然通訊》刊登。

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