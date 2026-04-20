新一批「產學研」資助項目 中大3項目入選

第三批「產學研1+計劃」共24個項目獲得資助，涉逾10億元。香港中文大學在本輪共有3個項目獲得資助，涵蓋人工智能及機械人、健康及醫藥科學以及先進製造領域，大學表明將繼續發揮其科研優勢，與業界及學術界緊密合作，推動更多具影響力的創新項目。

中大︰反映前沿科研與技術創新的深厚基礎

中大在今批「產學研1+計劃」獲建議資助項目，包括工程學院機械與自動化工程學系陳世祈教授的「基於雙光子投影技術的超快多材料3D納米製造平台專案」，藉運用空間與時間聚焦效應，結合數位全息技術，成功研發出突破性的並行化 3D打印方法，列印速度可高達每小時400立方毫米、解析度介乎於20至100納米間，製造成本降低 95%。

另外，醫學院外科學系劉青陽醫生的「用於逆行性腎內手術的人工智能機器人」，將是全球首個具備 Level-3「監督式自主」能力的人工智能逆行性腎內手術機械人系統，有望提升手術精準度、安全性與效率；病理解剖及細胞學系曾智敏教授的「EBV相關癌症標靶治療的核酸納米藥物」採用特殊設計的DNA適配體作為導航裝置，能識別並結合鼻咽癌腫瘤細胞的獨特生物標記，實現藥物對癌細胞的精準遞送。

中大形容，有關項目反映了大學在前沿科研與技術創新方面的深厚基礎，並與國家「十五五」規劃強調的高質量發展方向高度契合。副校長（研究）岑美霞教授指出，獲資助項目針對多項關鍵挑戰，展示了中大研究人員將學術研究成果轉化為切實可行方案的能力，「中大將繼續支持銜接科研發現與實際應用的研究工作，強化與業界的協作，並透過創新回應迫切的社會及醫療需要。」

本報記者

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