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港大研「SuperTA」系統助建AI倫理觀念 擬設「認證框架」核實教學工具

教育新聞
更新時間：07:30 2026-04-20 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-20 HKT

人工智能（AI）教學工具繁多，但部分學生過度依賴AI，逐漸喪失獨立思考能力。香港大學聯同業界研發「SuperTA」教育輔助工具，專門應對生成式AI帶來的學術誠信等問題，讓學生把AI視為輔助學習的教學助理，建立合乎倫理的AI使用觀念，並計劃為坊間AI教學工具設立「認證框架」。另外，馬會與中文大學聯合推出親子工作坊，協助加強家長對AI教育的理解，以引導子女審慎運用科技。

中大辦AI親子工作坊

陳嘉玉指坊間AI教學工具數量龐雜，期望建立「認證框架」，核實這些工具是否符合本港教育目標及安全標準。佘丹薇攝
陳嘉玉指坊間AI教學工具數量龐雜，期望建立「認證框架」，核實這些工具是否符合本港教育目標及安全標準。佘丹薇攝
「賽馬會人工智能教育」計劃舉行親子工作坊，教授家長了解AI在教學實際應用，引導子女以審慎及合乎道德方式運用科技。馬會提供
「賽馬會人工智能教育」計劃舉行親子工作坊，教授家長了解AI在教學實際應用，引導子女以審慎及合乎道德方式運用科技。馬會提供

港大研發的「SuperTA」系統推出兩個月，已在本港逾10間中小學試用。系統具備「評核分析器」、「教學設計提示器與構建器」及「測驗及題目生成器」3大功能，可自訂教學提示，設計融入AI倫理議題的學習活動、討論環節及教材；亦可快速生成選擇題、是非題、填充題等多類型題目，並按用戶需求調節難度，確保學習過程不再是單純依賴AI，避免學生因過度使用工具而削弱思考與判斷能力。

團隊正與教育局及優質教育基金商討建立「人工智能教育工具認證計劃」。港大教育學院及教與學創新中心兼項目負責人陳嘉玉教授指，坊間AI教學工具數量龐雜，期望建立「認證框架」核實相關工具是否符合本港教育目標及安全標準，又希望科技企業自行申報，再由公眾按認證框架作判斷。她坦言，現時AI工具更新迭代速度極快，如何保持持續性與適用性，將是AI教學面臨的重要課題。

另外，由中大與馬會聯合推出的「賽馬會人工智能教育」計劃日前舉行親子工作坊，期望通過示範及互動環節，讓家長了解AI在教學實際應用，包括引導學生以審慎及合乎道德的方式運用科技，建立良好使用習慣，共逾40名家長及高小學生參與。計劃總監賴錫璋指，隨着AI逐步融入學與教，家長角色已轉變，「當家長理解AI的角色，便能引導子女善用科技，培養正確的使用習慣。」

主持活動的教學設計師黃偉強直言，不少家長關心子女會否過度依賴AI，或接觸不準確的資訊，團隊會設計貼近課堂情境的教學活動。參與工作坊的家長香先生稱，了解到AI可用作引導思考，而非直接提供答案，期望未來與子女一同探索更多AI應用。

本報記者

延伸閱讀︰

賽馬會AI教育計劃推「親子工作坊」 引導學生合道德用科技

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