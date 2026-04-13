第二屆「香港健康創科盃」揭幕 125隊中學生探索AI醫學

人工智能的應用廣泛，有助醫學發展。由香港大學李嘉誠醫學院及香港津貼中學議會聯合主辦的第二屆「香港健康創科盃」，日前（4月11日）於香港大學醫學院開幕，同場舉行大型海報展覽，主題 為「人工智能與醫學科技」。今屆賽事有125支中學隊伍參與，包括新增的大灣區中學名額，另亦增設專業導師指導環節。

今屆賽事的125支中學隊伍，來自香港與內地，逾600名師生雲集港大醫學院。參賽學生透過海報展示及現場講解，向專業評審團闡述如何應用人工智能、大數據及創新科技，應對現實中的醫療健康挑戰。作品題材廣泛，涵蓋智慧診斷、個人化醫療、公共衞生監測及中醫藥現代化等多個領域，展現本地年輕一代對醫療創新的熱忱與創意。

香港大學李嘉誠醫學院於4月11日舉辦「香港健康創科盃」開幕禮。 津中議會提供

劉澤星教授寄語新世代 創意思維連結醫療實踐

香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星表示，舉辦「香港健康創科盃」，是希望培養年輕人關注現實生活中的醫療議題，結合創新思維，提出切實可行的創新方案。他特別指出，今年比賽新增大灣區中學名額，可讓兩地學子交流，推動青年科研創意的融合與發展。

香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授於開幕禮致辭。 津中議會提供

今屆賽事特設專業導師指導環節，由港大醫學院教授及教學團隊組成評審團，親臨展覽現場與參賽隊伍即場交流，並從創意原創性、科學邏輯及社會應用價值等範疇作出專業評審。港大醫學院生物醫學學院賴秀芸教授連續兩屆擔任評審，讚賞學生表現超出預期，很多作品的完成度與專業水平極高， 認為只要加以培育發展，相信未來發展潛力無限。

教授導師一對一指導 助創意轉化為可行方案

為進一步提升學生的科研能力，來自醫學院不同學系和醫學範疇的教授導師，為入選隊伍提供一對一指導。透過深度互動，教授導師不僅協助學生加深對所選主題的科學理解，更引導他們將天馬行空的創意，逐步轉化為具備科學基礎及社會應用價值的可行方案，實現從「構思」到「實踐」。

隨着「香港健康創科盃」的啟動及初選展開，10支晉級隊伍將進入下一階段的教授導師指導環節，並於6月27日參加決賽，現場與專家評審交流對答。優勝者有機會參與由港大醫學院與瑪麗醫院合辦的暑期體驗課程，親身走進臨床科研最前線，體驗醫學創新的實際應用。

本報記者

延伸閱讀

科大研健康長壽奧秘 招募500名逾90歲長者

AI｜港產法律大模型 突破「幻覺」瓶頸 推動法律服務變革｜研之有理