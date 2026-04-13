Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第二屆「香港健康創科盃」揭幕 125隊中學生探索AI醫學

教育新聞
更新時間：13:17 2026-04-13 HKT
發佈時間：13:17 2026-04-13 HKT

人工智能的應用廣泛，有助醫學發展。由香港大學李嘉誠醫學院及香港津貼中學議會聯合主辦的第二屆「香港健康創科盃」，日前（4月11日）於香港大學醫學院開幕，同場舉行大型海報展覽，主題 為「人工智能與醫學科技」。今屆賽事有125支中學隊伍參與，包括新增的大灣區中學名額，另亦增設專業導師指導環節。

今屆賽事的125支中學隊伍，來自香港與內地，逾600名師生雲集港大醫學院。參賽學生透過海報展示及現場講解，向專業評審團闡述如何應用人工智能、大數據及創新科技，應對現實中的醫療健康挑戰。作品題材廣泛，涵蓋智慧診斷、個人化醫療、公共衞生監測及中醫藥現代化等多個領域，展現本地年輕一代對醫療創新的熱忱與創意。

香港大學李嘉誠醫學院於4月11日舉辦「香港健康創科盃」開幕禮。 津中議會提供　
香港大學李嘉誠醫學院於4月11日舉辦「香港健康創科盃」開幕禮。 津中議會提供　

劉澤星教授寄語新世代　創意思維連結醫療實踐

香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星表示，舉辦「香港健康創科盃」，是希望培養年輕人關注現實生活中的醫療議題，結合創新思維，提出切實可行的創新方案。他特別指出，今年比賽新增大灣區中學名額，可讓兩地學子交流，推動青年科研創意的融合與發展。

香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授於開幕禮致辭。 津中議會提供
香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授於開幕禮致辭。 津中議會提供

今屆賽事特設專業導師指導環節，由港大醫學院教授及教學團隊組成評審團，親臨展覽現場與參賽隊伍即場交流，並從創意原創性、科學邏輯及社會應用價值等範疇作出專業評審。港大醫學院生物醫學學院賴秀芸教授連續兩屆擔任評審，讚賞學生表現超出預期，很多作品的完成度與專業水平極高， 認為只要加以培育發展，相信未來發展潛力無限。

教授導師一對一指導  助創意轉化為可行方案

為進一步提升學生的科研能力，來自醫學院不同學系和醫學範疇的教授導師，為入選隊伍提供一對一指導。透過深度互動，教授導師不僅協助學生加深對所選主題的科學理解，更引導他們將天馬行空的創意，逐步轉化為具備科學基礎及社會應用價值的可行方案，實現從「構思」到「實踐」。

隨着「香港健康創科盃」的啟動及初選展開，10支晉級隊伍將進入下一階段的教授導師指導環節，並於6月27日參加決賽，現場與專家評審交流對答。優勝者有機會參與由港大醫學院與瑪麗醫院合辦的暑期體驗課程，親身走進臨床科研最前線，體驗醫學創新的實際應用。

本報記者

延伸閱讀

科大研健康長壽奧秘 招募500名逾90歲長者

AI｜港產法律大模型 突破「幻覺」瓶頸 推動法律服務變革｜研之有理

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
8小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
20小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
7小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」 突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
5小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
23小時前
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
21小時前
路透社
02:02
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
8小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
02:02
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
8小時前