AI｜港產法律大模型 突破「幻覺」瓶頸 推動法律服務變革｜研之有理

在全球數字化轉型的浪潮中，人工智能（AI）正以前所未有的速度重塑各行各業。然而，在以嚴謹、精準和專業著稱的法律領域，像ChatGPT這樣的通用大模型，往往因為出現「幻覺」——即產出看似合理但不符事實或虛構法條的現象——或遇上數據隱私瓶頸而顯得力不從心。

特區政府去年成立「推動法律科技發展諮詢小組」，表明期望透過AI等法律科技，助業界提高效率及生產力，同時節省成本及加強競爭力，助力香港成為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心。當中的關鍵之一，正在於如何將深奧的法律專業知識與前沿的AI技術深度融合，甚或拓展至利用法律大模型解決錯綜複雜的跨境法律問題。

為此，過去一年筆者與來自不同專業的香港理工大學團隊成員持續探索如何融合「法律＋金融＋科技」，最終透過跨學科研究，開發香港首個跨境法律服務智慧體系統，並創立科技初創公司WiseLaw（智法數科），將研究成果轉化為服務全球企業的生產力，為法律服務數字化提供了鮮活的實踐範本。

三核心服務打造「智能法律大腦」

WiseLaw設計的法律大模型結合全球領先的大模型能力與多法域知識庫，並歷經了海量判例、法規與合同文本訓練，成功實現從基本法律檢索到具備邏輯推理能力的「智能法律大腦」的關鍵躍升。

此法律大模型的技術突破，具體體現於三大核心產品矩陣：「WiseHub」透過雲端法律數據系統與推理知識庫，提供涵蓋跨國投資、上市公司合規及海外僱傭等特定領域的智能協作，如文檔翻譯、資料分析及文件起草等；「WiseCraft」支持與企業機構合作開發，針對不同法律場景定制法律工作流程；「WiseStudio」提供本地化部署解決方案，基於文檔脫敏技術確保高敏感數據在用戶端獨立運行，滿足隱私保護需求。

破解「幻覺」瓶頸

2023年，生成式AI技術爆發，法律AI亦邁進大基礎模型開發階段，同時無可避免面對大模型的「幻覺」痛點。

團隊匯聚精英校友與互聯網頭部技術專家，建立檢索增強生成（RAG）架構與多模態代理系統，使系統在產出建議前，必先檢索經專家校核的權威知識庫，提升其專業準確性。至2025年，技術已延伸至智能司法輔助工具，透過自動化工作流程減輕法律從業者負擔，優化司法行政效率。

產學研建國際法律科技創新樞紐

作為理大的孵化企業，WiseLaw充分發揮產學研合力的優勢，將學術前沿轉化為護航企業出海實戰的能力。

此法律大模型項目已獲政府「大學科技初創企業資助計劃」與理大初創生態PolyVentures的戰略投資，並入選數碼港培育計劃、NVIDIA初創加速計劃，以及火山引擎AI創業孵化計劃，全速推進商品化。

更重要的是，這套以學術研究為主導的法律AI代理系統，融會了政府推行「AI+」倡議及加強跨境法律服務的戰略目標，其研發路徑對接香港的政策制訂與專業發展，相關技術成果更為律政司推動法律科技政策發展的三階段計劃提供了關鍵支撐。

從實驗室的演算法到賦能千家企業的法律大模型，當嚴謹的法律邏輯遇上強大的AI算力，帶來的不僅是效率的躍遷，更是法治精神在數字時代的新延伸。

我深信，隨着法律大模型的持續進化，香港必將充分發揮香港「背靠祖國、聯通世界」及獨特普通法體系的優勢，在國際法律科技的版圖中書寫下嶄新篇章。

本欄歡迎院校學者投稿，分享個人學術見解及研究成果，1400字為限，查詢及投稿請電郵︰[email protected]。

文：香港理工大學香港可持續技術基金會教授陸海天

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