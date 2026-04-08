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科大研健康長壽奧秘 招募500名逾90歲長者

教育新聞
更新時間：15:42 2026-04-08 HKT
發佈時間：15:42 2026-04-08 HKT

香港已連續10年成為全球最長壽地區，科技大學展開為期5年的「科大華人健康長壽研究」，由校長葉玉如領軍，將招募500位90歲以上華人長者，運用先進血液檢測、人工智能(AI)模型等，識別與健康長壽相關的生物標誌物及分子路徑。成果將有助建立全球首個長壽華人生物樣本數據庫，為精準個人化健康管理提供科學依據。生命科學部研究助理教授王曉怡指，未來或將研究範圍擴展至大灣區等城市。

科大生命科學部研究助理教授王曉怡(右)指，首階段會以本港長者為主，若未來大灣區相關群體有意願參與，研究範圍有望進一步擴大
科大生命科學部研究助理教授王曉怡(右)指，首階段會以本港長者為主，若未來大灣區相關群體有意願參與，研究範圍有望進一步擴大

研究將運用先進血液檢測、多組學數據分析平台及AI模型，通過各項檢測了解長者的遺傳因素、生物標誌物狀況，從而掌握他們的血管功能、新陳代謝等身體健康指標。領導研究的科大校長葉玉如指，參與研究的長者須具知情同意能力並自願參加，研究團隊會為參加者提供血液常規化驗、基本健康檢查、精神健康與個人自理能力評估，並透過問卷收集生活習慣等資料作分析；如發現異常，校方將轉介長者到公立醫院跟進。她強調研究的核心是找出「健康長壽的方法」，首要目標是識別與健康長壽相關的因素，基於生物基礎為未來制定個人化健康管理策略提供科學基礎。

包括生物學家、臨床醫生、工程師、臨床科學家及AI專家，將以跨學科團隊形式參與研究。葉玉如續稱，研究將更精準找出影響健康長壽的遺傳因素，並建立針對長壽華人的生物樣本數據庫，為未來的臨床醫療奠定基礎；期望透過分析長者的健康狀況與長壽之間的關聯，為華人健康老化開創新里程。

今次研究為期5年，生命科學部研究助理教授王曉怡指，首階段會以本港長者為主，若未來大灣區相關群體有意願參與，研究範圍有望進一步擴大。

記者佘丹薇

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