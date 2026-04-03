科大醫學院公布第二學位MBBS招生要求 明年中起報名

獲政府委託籌建本港第3間醫學院的科技大學，首屆50名醫科生預計28/29學年入學。校方公布第二學位內外全科醫學士（MBBS）4年課程大綱及招生要求，申請人須持有指定學位，並提交入學前兩年內應考的美國醫學院入學考試（MCAT）或英澳等地適用的醫學院研究生入學考試（GAMSAT）成績；課程首年將在基層醫療機構學習，後兩年半以臨床實踐為主，預計明年中起接受報名。



課程首年在基層醫療機構學習

科大醫學院網站昨列出4年全日制第二學位MBBS課程的入學要求，申請人須持有本地或海外健康科學、生物科學及相關領域的知名大學學士學位，更優先考慮一級榮譽學位或同等學歷，亦須持兩年內應考的MCAT或GAMSAT成績。校方解釋，MCAT與GAMSAT均獲全球不少醫學院採用，以衡量申請人是否準備好應對醫學教育的挑戰，亦確保公平性與一致性，而本港沒有GAMSAT考試中心，認為接受兩者成績有助收生更多樣靈活。



至於語言方面，科大強調申請人須有「可接受」的中英文水平，面試時會測試申請人的中文水平，但院長可酌情豁免中文入學要求，校方亦會支援有需要提升中文水平的學生。校方預計今年底進一步公布入學資訊，明年中接受網上報名及進行面試篩選，預計2028年中完成收生程序，新課程將於28/29學年正式開辦。



至於課程內容方面，科大指首年半主要是臨床前學習，涵蓋醫學基礎知識及核心臨床教育，融合生物醫學、臨床內容、社會科學和人口健康等內容，期間學生將接觸臨床環境，包括臨床技能實驗室、模擬訓練，以及在基層醫療機構實習，協助他們迅速適應收集病歷、身體檢查等醫療程序。後兩年半則以臨床學習為主，大部分教學在醫院和診所實習進行，期間學生會進行一系列專科和次專科輪調，以拓展與鞏固臨床經驗，為執業和實習做好準備。科大列出課程6大主題，包括實證精準醫療、科技與人工智能、專業倫理、醫療政策等。



校長葉玉如上月在傳媒春茗指，預期今年首季就醫學院課程認證、資金安排、教學醫院資源及教職員招募等，與政府簽訂諒解備忘錄，校方正全球招募創院院長及教授。另外，科大校內的醫學院綜合大樓正進行地基工程，料2028年落成，政府在牛潭尾預留作新醫學院教研醫院的用地，則仍在規劃中。

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