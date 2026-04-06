城大推「健康一體化」研究 以家貓揭開肝癌謎團

人類乙型肝炎病毒（HBV）感染是導致肝細胞癌的主要原因。儘管疫苗和抗病毒藥物已廣泛應用，但HBV相關肝癌的發病率仍持續上升。香港城市大學研究團隊最新發現，家貓所感染的乙型肝炎病毒與貓隻肝細胞癌高度相關，且與人類致癌過程相似。這項突破不僅有望推動創新治療與預防策略的開發，同時也能改善貓隻健康，充分體現「健康一體化」理念下連結人、動物與環境的跨物種研究新方向。相關研究已於國際期刊《Nature Reviews Cancer》發表。

寵物貓與人類共居，不僅具有高度的基因多樣性，在自然感染與環境暴露方面也與人類高度相似。城大提供

由於缺乏能真實模擬人類疾病進程的動物模型，HBV致癌機制的探索及精準療法的研發一直面臨重大挑戰。常見的實驗動物如小鼠，並非HBV的天然宿主，難以完整重現人類肝癌的自然病程。研究團隊發現，寵物貓與人類共居，不僅具有高度的基因多樣性，在自然感染與環境暴露方面也與人類高度相似，可望為理解病毒如何誘發腫瘤提供全新視角。

城大賽馬會動物醫學及生命科學院動物醫學及傳染病講座教授、研究團隊領導者Julia Beatty表示，貓對多種人類腫瘤病毒的同源體具有特殊易感性，這使牠們在病毒致癌研究上具備獨特優勢。她呼籲國際社會把握貓科病毒腫瘤學發展的關鍵窗口期，建立跨地域的比較腫瘤學合作聯繫，制定清晰的治理與數據共享框架，系統性地推動全球監測、臨床病例招募及高品質樣本收集，同時加強與產業界的協作，以確保研究轉化對人類和動物的實質益處。



本報記者

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