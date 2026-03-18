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THE全球最國際化大學排名︱城大再度蟬聯榜首 實現三連冠

教育新聞
更新時間：01:31 2026-03-18 HKT
發佈時間：01:31 2026-03-18 HKT

港府近年積極宣傳「留學香港」，吸引不少國際生到本港升學。泰晤士高等教育（THE）最新公布的「全球最國際化大學」排名，城市大學再度蟬聯榜首，實現由2024年起的三連冠。城大表示，排名反映大學在推動國際化教學、匯聚全球頂尖人才，以及建構多元學術環境方面的卓越成就及領先地位，亦彰顯該校積極響應「留學香港」品牌。

學生與教研人員背景多元化

來自哈薩克的Assel Sarzhanova（前排中）是城大學生，她在大學認識來自不同國家的朋友，成功擴闊視野。(圖片來源：城大提供)
來自哈薩克的Assel Sarzhanova（前排中）是城大學生，她在大學認識來自不同國家的朋友，成功擴闊視野。(圖片來源：城大提供)

THE根據2026年數據，評選全球2191間大學，其中217間院校達國際化評選指標，涵蓋42個國家或地區的大學。城大在「國際學生比例」、「國際教員比例」、「與國際學者共同發表學術文章」，以及「國際聲譽」等多項評審指標表現出色，連續3年排「全球最國際化大學」榜首。

城大學生的背景多元化，來自約100個國籍，而教研團隊則來自全球逾40個國家及地區。城大獸醫學學士課程今年的國際生比例亦創新高，學生分別來自德國、意大利、南非、約旦、馬來西亞、韓國、印尼及中國內地。

除了培育國際化人才，城大亦透過「傑出客座教授計劃」、「校長嘉許學者計劃」及「全球研究助理教授計劃」等，廣邀國際學者加入教研團隊。另外，城大與全球超過400所學府組成國際合作網絡，讓學生有廣泛的海外交流機會。

泰晤士高等教育全球事務首席總監Phil Baty祝賀城大榮膺2026年「全球最國際化大學」，在一眾世界領先大學中獨佔鰲頭。他指世界一流的大學總是國際化的，吸引來自世界各地的人才跨越國界，交流思想、分享知識，並致力解決全球最迫切的共同挑戰。

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