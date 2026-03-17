城大夥騰訊首辦「校長AI公開課」 陳茂波：借助科技帶來更高效學習

最新一份《財政預算案》提出推動全民人工智能（AI）培訓，有內地科技巨擘與城市大學合作，首次在港舉辦「校長AI公開課」，讓中小學校長親身接觸AI旗下教學平台，協助校方將AI引入校園。有校長透露正與不同企業商討，探討AI平台在教育應用的可能，亦擬利用雲端數據改善學生身心健康。財政司司長陳茂波期望教育界借助科技，帶來更高效精準的學習，深度啟發學生興趣。

擬用雲端數據改善身心健康

騰訊與城大昨舉辦「WeTech Academy校長AI公開課×AI百校行」，公布新一年度的人才培養計劃，期望為學界培訓更多能活用AI的人才。其中「校長AI公開課」率先邀請逾百名中小學校長親身接觸雲認證教師的AI培訓，實際試用旗下「青少年人工智能教育平台」的多項功能。現場所見，校長們在導師指導下，嘗試使用平台的圖片生成等工具，並不時與鄰座同儕分享成果，氣氛熱烈。

參與活動的油蔴地天主教小學（海泓道）校長、資助小學校長會主席陳淑儀指，校方去年已與騰訊合作試用其教育平台，所有學生將學習旗下元寶、DeepSeek等AI工具，亦曾經探討建立雲端數據庫，冀通過收集與分析學生各項數據，協助改善他們在成績以外的身心狀況。

身兼寶覺小學校長的津貼小學議會主席鍾麗金指，樂見大型企業不遺餘力協助學界，相信今次活動是起步，期望雙方日後能加深聯繫，「攜手慢慢行的話就能行到一條好路，令學界受益。」

近日「龍蝦AI」OpenClaw引起熱潮，Google昨亦宣布Gemini將開放香港地區使用。鍾麗金認為，本港作為國際化城市，應該容許不同AI平台營運，但強調必須合法，又相信學生會自行接觸各類AI，形容培訓教師、指引學生正確使用AI相當重要。陳淑儀則指近日將與Google探討Gemini在教育應用的可行性，早前已與阿里雲、華為等企業接觸，冀為學生選取合適平台。

「政企校」協同推動全民培訓

財政司司長陳茂波昨在活動致辭時，解釋「全民AI培訓」推行，正是AI發展很快很廣，香港必須走在前列，才能在新時代站穩陣腳。他鼓勵教育界借助科技，帶來更高效精準的學習，「更重要的是，如何藉此更深度地啟發學生對知識的興趣甚至熱愛。」他形容騰訊與城大是「強強聯手」，推動前沿AI技術在教育領域的創新實踐，深信計劃將能啟發更多新項目，為社會培育更多AI人才。

騰訊集團公共事務副總裁、騰訊基金會行政總監李子樹歡迎政府提出「全民AI培訓」，相信校長們是一個好的起點，將相關教育擴散至整個社會。城大校董會主席魏明德則形容，與騰訊合作實踐「政企校」協同，將優質教育資源帶入校園，推動「全民AI培訓」。

記者歐文瀚

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