城大聯港府英國辦研討會 冀推動創新人才發展

香港城市大學本月5日與港府駐倫敦經濟貿易辦事處，在英國倫敦聯合主辦「創新聯動：人才培育．攜手共建商機」研討會暨交流酒會，冀促進創新創業教育的發展，增強人才培育、產業與學術合作的國際交流，以培育更多深科技初創企業，推動全球創新創業生態圈發展，有超過80位當地大學和企業代表出席。

駐倫敦經貿辦處長周雪梅在活動致辭時指出，香港的高等院校為提升香港在創新科技領域的全球競爭力奠定堅實基礎，香港與粵港澳大灣區的緊密融合亦為市場合作和拓展帶來廣闊機遇。她鼓勵學術機構、初創企業、創業者、投資者以至全球人才以香港作為發展基地，拓展業務、開拓事業發展及建立國際合作夥伴關係。

城大協理副校長（創新）及城大創新學院院長謝智剛強調，該校作為推動創新教育及創業的全球領先學府，近年先後成立的HK Tech 300創新創業計劃以及城大創新學院，均取得豐碩成果。他重申大學矢志推動創新教育及人才發展，「相信將會為多個國家及城巿的跨界別合作建立堅實橋樑，進一步擴展城大在創新創業範疇的全球網絡，協助更多香港的深科技人才與初創企業走進國際市場。」

當日與會嘉賓包括來自英國劍橋大學、倫敦帝國學院等院校的專家，以及涵蓋投資、科研、工商產業等多個界別的企業代表，倫敦帝國學院化學工程學系主任Omar Matar亦曾發表主題分享；多間與城大創新學院合作，為其「海外初創企業實習計劃」提供實習職位的英國企業代表，以及正在英國初創實習的城大學生亦有參與。

