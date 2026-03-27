7大學研發中心納入InnoHK第三個平台

目標把香港發展為環球科研合作中心，由政府撥款25億元設立第三個InnoHK研發平台，8個獲選項目昨揭盅。其中7個研發中心由本地大學主導，科技大學及城市大學各佔兩個，是各校之冠，連同香港大學、中文大學、理工大學各自設立的研發中心，將於今年上半年起陸續成立。

科技大學旗下兩個研發中心，納入InnoHK第三個平台。 資料圖片

城市大學夥拍海外頂尖大學成立兩個研發中心，納入InnoHK第三個平台。 資料圖片

各中心上半年起陸續成立

第三個InnoHK研發平台名為「SEAM@InnoHK」，專注可持續發展、能源、先進製造及材料，創新科技署昨公布8個獲納入項目名單。由科大成立「可再生能源與儲能研發中心」及「功率半導體芯片及應用研發中心」，前者將聚焦研究鈣鈦礦太陽能電池技術、綠氫的製備儲存與應用、新一代電池系統，以及能源系統的整合與優化，後者則推動新一代寬禁帶半導體技術發展，涵蓋先進功率器件、集成電路、數據中心等高負載應用的高效電能轉換方案。科大校長葉玉如對再獲政府信任支持感到榮幸，兩個中心將深化在可再生能源、半導體與材料科學等關鍵領域的科研布局。

SEAM@InnoHK項目（部分） 科技大學 香港可再生能源與儲能研發中心(HKCRES) 可持續發展、能源及材料 香港功率半導體芯片及應用研發中心(PowerSAC) 可持續發展、先進製造及材料 城市大學、劍橋大學 先進智慧製造中心(CASM) 先進製造 城市大學、洛桑聯邦理工學院 永續發展材料與先進可再生科技中心(SMART Centre) 可持續發展、能源及材料 香港大學 能源與可持續發展功能材料研究中心(CFMES) 可持續發展、能源及材料 中文大學 異構集成與生產中心*(CHIP) 先進製造及材料 理工大學 智能電網與能源技術研究中心(I-GET) 可持續發展及能源

*譯名，暫無官方中文名稱

資料來源：創新科技署

城大與劍橋大學合作

城大新設的「先進智慧製造中心」將與劍橋大學合作，科研人員可應用劍橋的世界級研究設備，專注智能化、精密及可持續下一代製造技術。「永續發展材料與先進可再生科技中心」將開發結合人工智能與機器學習的新材料設計平台，推動智能製造及可持續能源材料的研發。城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦指，兩中心展現在全球科研合作的領導地位，藉國際化優勢推動科研成果落地。

其他院校方面，港大成立的「能源與可持續發展功能材料研究中心」由化學系講座教授任詠華領軍，聚焦發展創新發光材料、光驅動與智能材料和相關技術。暫任副校長（研究）馬桂宜指，港大將攜手推動國際級合作，加速科研成果轉化為具影響力的應用方案。理大亦成立「智能電網與能源技術研究中心」，理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒指，中心將發揮跨學科研究優勢，推動前沿領域研究。

創新科技署指，各研究中心將於今年上半年起陸續成立，預期將展現本港的雄厚科研實力及國際科研合作網絡，為社會帶來可見的效益。

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