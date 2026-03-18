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DSE化學科2026｜綜合5大題型及重點 應考前10個智慧錦囊

教育新聞
更新時間：06:45 2026-03-18 HKT
發佈時間：06:45 2026-03-18 HKT

2026年中學文憑試（DSE）化學科，將於4月16日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由聖伯多祿中學化學科科主任鄺嘉頴，講解化學科的溫習技巧。

DSE化學科2026｜5大題型及重點

聖伯多祿中學化學科科主任鄺嘉頴
聖伯多祿中學化學科科主任鄺嘉頴

化學科有兩卷，卷一分為甲、乙兩部，甲部是多項選擇題，分數佔全科的18%；乙部由短題目、結構題目和論述題組成，佔42%。在甲、乙各部中，第一部分的題目主要屬課程中的課題一至八，而第二部分主要屬課題九至十二。考生須回答試卷一的全部試題。卷二由結構題目組成，佔20%。考生須回答兩個所選取的選修試題。

鄺嘉頴表示，學生認為化學科難讀得好，因為這科涉及太多東西，包括觀察、解釋、分析、計算和推論等，但正因為這樣，化學才顯得特別有趣。「若能成功破解到化學題，相信一定很有滿足感。」她特別綜合了化學科5大題型及重點，以及10個應考前的智慧小錦囊，助同學在化學科取高分。

DSE化學科2026｜5大題型及重點

  • A. 實驗類型題目 (Experimental-Type Question) 
  • B. 化學平衡與反應速率 (Chemical Equilibrium and Reaction Rate)
  • C. 有機化學 (Organic Chemistry)
  • D. 化學知識題目 (Chemical knowledge)
  • E. 選修部份 (Elective Part)

DSE化學科2026｜實驗類型題目 (Experimental-Type Question) 

化學離不開實驗題，如量度焓變、透過滴定法找濃度、裂解等。問題會附有很長的步驟描述，學生會感到吃力，故有以下3個提醒：

1．建議使用不同顏色的螢光筆highlighter來把資料分類 
2．把步驟繪畫成圖像，相信能幫助理解題目 
3．離不開 5W1H 的概念 

  • 怎樣 (HOW) 準備標準溶液 ? 
  • 當到達終點時，會有什麼 (WHAT) 顏色變化 ? 
  • 進行滴定時，應用什麼 (WHICH) 儀器 ? 
  • 為什麼 (WHY) 要進行裂解 ? 
  • 進行裂解時，應在那裏 (WHERE) 加熱 ?
  • 進行裂解後，幾時  (WHEN) 要移除導管 ?  

DSE化學科2026｜化學平衡與反應速率 (Chemical Equilibrium and Reaction Rate)

可留意以下8個提示： 

  1. 不要貪快，建議使用列表形式寫出起始摩爾數 (I)、摩爾數的改變 (C) 和平衡後的摩爾數 (E) 
  2. 起始摩爾數一定不能錯，因錯的話之後的計算都會錯 
  3. 計算用的是混合後的體積，不是個別的體積 
  4. 不要「一步登天」，要將計算分成多步寫岀來，這樣會更清楚知道哪裹出錯 
  5. 留意各反應物及生成物的物理狀態，如固體的不用寫於Kc表示式內 
  6. 有時體積沒有提供，但不代表不能計算出Kc值
  7. 這時可逆反應，反應物與生成物是共存在系統內，所以要留意顏色變化，不能只說顏色變深了，變淺了，要清楚說明什麼顏色變深或變淺
  8. 影響化學平衡與反應速率的因素往往會在同一條題目裏出現，學生要先了解它們的相似和不同之處才作解釋

參考： 

  • 2024年卷1A第30題
  • 2025年卷1B第11題 

DSE化學科2026｜有機化學 (Organic Chemistry)

概述合成路線是常出現的題目，同學請留意以下幾個步驟：

  1. 先鎖定反應物與生成物的主要官能基 (functional group)
  2. 再推論所涉及的反應和中間體 (intermediate) 應有特徵 
  3. 最後寫出反應所需條件 (reaction conditions) 和試劑 (reagent)

以2023年卷1B第12題為例，先找出主要官能基 (－級醇和酰胺)，再推論出中間體是羧酸，最後寫出一級醇變成羧酸，羧酸變成酰胺的反應條件和試劑。 

溫馨提示： 

  1. 寫反應所需條件和試劑時要詳盡些
  2. 過程中，碳的數目是不會改變
  3. 碳不會產生多於四個共價鍵

還有，現在多了涉及以骨架式 (skeletal) 及環狀 (cyclic) 的題目，學生要多做相關練習來準備。因各官能基所涉及的化學反應很多，建議用心智圖 (mind map) 把它們串連起來溫習。

DSE化學科2026｜化學知識題目 (Chemical knowledge)

在卷1B中，通常會有兩條這類題目。同學一般會感到擔心和害怕，因他們怕自己的寫作和表達技巧不好因而失分，但其實這類題目所考的重點在於對化學概念的理解，傳意是其次。

處理這類型的題目，有以下幾個建議：

  1. 先找出任務動詞
  2. 再找出化學知識相關的名詞
  3. 最後以因為 (if) …所以 (so) …結果 (then) 把它們連貫在一起 

以2024年卷1B第14題為例， 任務動詞有「解釋」、「寫出」及「觀察」；化學知識相關的名詞有「加入NaCl(s)」、「提升溫度」、「平衡位置」和「平衡常數」等。現在可以試試連貫起來。 

  • 「因為」加入NaCl(s) ，「所以」氯離子濃度提升，「結果」平衡位置和平衡常數會有什麼變化 ? 
  • 「因為」提升了溫度，「所以」有利發生吸熱 (正向) 反應，「結果」平衡位置和平衡常數會有什麼變化 ?

DSE化學科2026｜選修部份 (Elective Part)

雖然選修部份只佔總分的20%，而且題型變化較少，但也不容忽視。

哈柏法 (Haber Process) 方面，可把反應條件、過程中所涉及步驟的原理和方程式，原材料的來源等製成心智圖來温習。

氯鹼工業 (Chloroalkali Industry) 方面，也可把各方法的異同、優點與缺點、陽極與陰極等列舉出來溫習。

DSE化學科2026｜10個智慧小錦囊

  1. 操練歷屆試題時，先按主題練習，再安年分來做，建議最少做5年DSE歴年試卷，可以的話，多做幾年 (8年或以上)
  2. 再找CE及A-Level的題目來做 (但謹記找相關題目來試做) 
  3. 要為自己準備筆記 (紙本或電子版也可)，在筆記內記下自己在做卷時所犯的錯誤，這樣便能提醒自己不要再犯相同的錯誤 
  4. 可自製主要詞語庫keyword bank來溫習，如催化劑、裂解、加成、分餾等
  5. 繪畫常用儀器和實驗裝置的標示圖，如移液管、分餾、蒸餾、回流加熱等
  6. 背默寫重要定義 (各焓變、催化劑、活化能、赫斯定律、鹽基度、化學平衡等)、方程式 (化學、離子、半、熱化學等) 及化學測試的方法和預期觀察結果 
  7. 細閱考評報告，報告會將考生常犯的錯誤列舉出來，是非常有用的資料 
  8. YouTube上已有不少常犯錯誤及每年最多人錯題目的解說，不妨看看 
  9. 可善用AI工具來生成題目來練習，或作互問互答 
  10. 要深入了解各化學概念的相似與不同之處，如電解vs化學電池、化學平衡vs反應速率等
聖伯多祿中學校舍 (圖片來源：學校FB)
聖伯多祿中學校舍 (圖片來源：學校FB)

DSE化學科評核模式

  卷別 比重 考試時間
公開考試 卷一涵蓋課程必修部分 60% 2小時30分鐘
卷二涵蓋課程選修部分 20% 1小時
校本評核 - 20% -

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