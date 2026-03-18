DSE化學科2026｜綜合5大題型及重點 應考前10個智慧錦囊
發佈時間：06:45 2026-03-18 HKT
2026年中學文憑試（DSE）化學科，將於4月16日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由聖伯多祿中學化學科科主任鄺嘉頴，講解化學科的溫習技巧。
DSE化學科2026｜5大題型及重點
化學科有兩卷，卷一分為甲、乙兩部，甲部是多項選擇題，分數佔全科的18%；乙部由短題目、結構題目和論述題組成，佔42%。在甲、乙各部中，第一部分的題目主要屬課程中的課題一至八，而第二部分主要屬課題九至十二。考生須回答試卷一的全部試題。卷二由結構題目組成，佔20%。考生須回答兩個所選取的選修試題。
鄺嘉頴表示，學生認為化學科難讀得好，因為這科涉及太多東西，包括觀察、解釋、分析、計算和推論等，但正因為這樣，化學才顯得特別有趣。「若能成功破解到化學題，相信一定很有滿足感。」她特別綜合了化學科5大題型及重點，以及10個應考前的智慧小錦囊，助同學在化學科取高分。
DSE化學科2026｜5大題型及重點
- A. 實驗類型題目 (Experimental-Type Question)
- B. 化學平衡與反應速率 (Chemical Equilibrium and Reaction Rate)
- C. 有機化學 (Organic Chemistry)
- D. 化學知識題目 (Chemical knowledge)
- E. 選修部份 (Elective Part)
DSE化學科2026｜實驗類型題目 (Experimental-Type Question)
化學離不開實驗題，如量度焓變、透過滴定法找濃度、裂解等。問題會附有很長的步驟描述，學生會感到吃力，故有以下3個提醒：
1．建議使用不同顏色的螢光筆highlighter來把資料分類
2．把步驟繪畫成圖像，相信能幫助理解題目
3．離不開 5W1H 的概念
- 怎樣 (HOW) 準備標準溶液 ?
- 當到達終點時，會有什麼 (WHAT) 顏色變化 ?
- 進行滴定時，應用什麼 (WHICH) 儀器 ?
- 為什麼 (WHY) 要進行裂解 ?
- 進行裂解時，應在那裏 (WHERE) 加熱 ?
- 進行裂解後，幾時 (WHEN) 要移除導管 ?
DSE化學科2026｜化學平衡與反應速率 (Chemical Equilibrium and Reaction Rate)
可留意以下8個提示：
- 不要貪快，建議使用列表形式寫出起始摩爾數 (I)、摩爾數的改變 (C) 和平衡後的摩爾數 (E)
- 起始摩爾數一定不能錯，因錯的話之後的計算都會錯
- 計算用的是混合後的體積，不是個別的體積
- 不要「一步登天」，要將計算分成多步寫岀來，這樣會更清楚知道哪裹出錯
- 留意各反應物及生成物的物理狀態，如固體的不用寫於Kc表示式內
- 有時體積沒有提供，但不代表不能計算出Kc值
- 這時可逆反應，反應物與生成物是共存在系統內，所以要留意顏色變化，不能只說顏色變深了，變淺了，要清楚說明什麼顏色變深或變淺
- 影響化學平衡與反應速率的因素往往會在同一條題目裏出現，學生要先了解它們的相似和不同之處才作解釋
參考：
- 2024年卷1A第30題
- 2025年卷1B第11題
DSE化學科2026｜有機化學 (Organic Chemistry)
概述合成路線是常出現的題目，同學請留意以下幾個步驟：
- 先鎖定反應物與生成物的主要官能基 (functional group)
- 再推論所涉及的反應和中間體 (intermediate) 應有特徵
- 最後寫出反應所需條件 (reaction conditions) 和試劑 (reagent)
以2023年卷1B第12題為例，先找出主要官能基 (－級醇和酰胺)，再推論出中間體是羧酸，最後寫出一級醇變成羧酸，羧酸變成酰胺的反應條件和試劑。
溫馨提示：
- 寫反應所需條件和試劑時要詳盡些
- 過程中，碳的數目是不會改變
- 碳不會產生多於四個共價鍵
還有，現在多了涉及以骨架式 (skeletal) 及環狀 (cyclic) 的題目，學生要多做相關練習來準備。因各官能基所涉及的化學反應很多，建議用心智圖 (mind map) 把它們串連起來溫習。
DSE化學科2026｜化學知識題目 (Chemical knowledge)
在卷1B中，通常會有兩條這類題目。同學一般會感到擔心和害怕，因他們怕自己的寫作和表達技巧不好因而失分，但其實這類題目所考的重點在於對化學概念的理解，傳意是其次。
處理這類型的題目，有以下幾個建議：
- 先找出任務動詞
- 再找出化學知識相關的名詞
- 最後以因為 (if) …所以 (so) …結果 (then) 把它們連貫在一起
以2024年卷1B第14題為例， 任務動詞有「解釋」、「寫出」及「觀察」；化學知識相關的名詞有「加入NaCl(s)」、「提升溫度」、「平衡位置」和「平衡常數」等。現在可以試試連貫起來。
- 「因為」加入NaCl(s) ，「所以」氯離子濃度提升，「結果」平衡位置和平衡常數會有什麼變化 ?
- 「因為」提升了溫度，「所以」有利發生吸熱 (正向) 反應，「結果」平衡位置和平衡常數會有什麼變化 ?
DSE化學科2026｜選修部份 (Elective Part)
雖然選修部份只佔總分的20%，而且題型變化較少，但也不容忽視。
哈柏法 (Haber Process) 方面，可把反應條件、過程中所涉及步驟的原理和方程式，原材料的來源等製成心智圖來温習。
氯鹼工業 (Chloroalkali Industry) 方面，也可把各方法的異同、優點與缺點、陽極與陰極等列舉出來溫習。
DSE化學科2026｜10個智慧小錦囊
- 操練歷屆試題時，先按主題練習，再安年分來做，建議最少做5年DSE歴年試卷，可以的話，多做幾年 (8年或以上)
- 再找CE及A-Level的題目來做 (但謹記找相關題目來試做)
- 要為自己準備筆記 (紙本或電子版也可)，在筆記內記下自己在做卷時所犯的錯誤，這樣便能提醒自己不要再犯相同的錯誤
- 可自製主要詞語庫keyword bank來溫習，如催化劑、裂解、加成、分餾等
- 繪畫常用儀器和實驗裝置的標示圖，如移液管、分餾、蒸餾、回流加熱等
- 背默寫重要定義 (各焓變、催化劑、活化能、赫斯定律、鹽基度、化學平衡等)、方程式 (化學、離子、半、熱化學等) 及化學測試的方法和預期觀察結果
- 細閱考評報告，報告會將考生常犯的錯誤列舉出來，是非常有用的資料
- YouTube上已有不少常犯錯誤及每年最多人錯題目的解說，不妨看看
- 可善用AI工具來生成題目來練習，或作互問互答
- 要深入了解各化學概念的相似與不同之處，如電解vs化學電池、化學平衡vs反應速率等
DSE化學科評核模式
|卷別
|比重
|考試時間
|公開考試
|卷一涵蓋課程必修部分
|60%
|2小時30分鐘
|卷二涵蓋課程選修部分
|20%
|1小時
|校本評核
|-
|20%
|-
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