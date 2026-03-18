DSE化學科2026｜綜合5大題型及重點 應考前10個智慧錦囊

2026年中學文憑試（DSE）化學科，將於4月16日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由聖伯多祿中學化學科科主任鄺嘉頴，講解化學科的溫習技巧。

DSE化學科2026｜5大題型及重點

聖伯多祿中學化學科科主任鄺嘉頴

化學科有兩卷，卷一分為甲、乙兩部，甲部是多項選擇題，分數佔全科的18%；乙部由短題目、結構題目和論述題組成，佔42%。在甲、乙各部中，第一部分的題目主要屬課程中的課題一至八，而第二部分主要屬課題九至十二。考生須回答試卷一的全部試題。卷二由結構題目組成，佔20%。考生須回答兩個所選取的選修試題。

鄺嘉頴表示，學生認為化學科難讀得好，因為這科涉及太多東西，包括觀察、解釋、分析、計算和推論等，但正因為這樣，化學才顯得特別有趣。「若能成功破解到化學題，相信一定很有滿足感。」她特別綜合了化學科5大題型及重點，以及10個應考前的智慧小錦囊，助同學在化學科取高分。

DSE化學科2026｜5大題型及重點

A. 實驗類型題目 (Experimental-Type Question)

B. 化學平衡與反應速率 (Chemical Equilibrium and Reaction Rate)

C. 有機化學 (Organic Chemistry)

D. 化學知識題目 (Chemical knowledge)

E. 選修部份 (Elective Part)

DSE化學科2026｜實驗類型題目 (Experimental-Type Question)

化學離不開實驗題，如量度焓變、透過滴定法找濃度、裂解等。問題會附有很長的步驟描述，學生會感到吃力，故有以下3個提醒：

1．建議使用不同顏色的螢光筆highlighter來把資料分類

2．把步驟繪畫成圖像，相信能幫助理解題目

3．離不開 5W1H 的概念

怎樣 (HOW) 準備標準溶液 ?

當到達終點時，會有什麼 (WHAT) 顏色變化 ?

進行滴定時，應用什麼 (WHICH) 儀器 ?

為什麼 (WHY) 要進行裂解 ?

進行裂解時，應在那裏 (WHERE) 加熱 ?

進行裂解後，幾時 (WHEN) 要移除導管 ?

DSE化學科2026｜化學平衡與反應速率 (Chemical Equilibrium and Reaction Rate)

可留意以下8個提示：

不要貪快，建議使用列表形式寫出起始摩爾數 (I)、摩爾數的改變 (C) 和平衡後的摩爾數 (E) 起始摩爾數一定不能錯，因錯的話之後的計算都會錯 計算用的是混合後的體積，不是個別的體積 不要「一步登天」，要將計算分成多步寫岀來，這樣會更清楚知道哪裹出錯 留意各反應物及生成物的物理狀態，如固體的不用寫於Kc表示式內 有時體積沒有提供，但不代表不能計算出Kc值 這時可逆反應，反應物與生成物是共存在系統內，所以要留意顏色變化，不能只說顏色變深了，變淺了，要清楚說明什麼顏色變深或變淺 影響化學平衡與反應速率的因素往往會在同一條題目裏出現，學生要先了解它們的相似和不同之處才作解釋

參考：

2024年卷1A第30題

2025年卷1B第11題

DSE化學科2026｜有機化學 (Organic Chemistry)

概述合成路線是常出現的題目，同學請留意以下幾個步驟：

先鎖定反應物與生成物的主要官能基 (functional group) 再推論所涉及的反應和中間體 (intermediate) 應有特徵 最後寫出反應所需條件 (reaction conditions) 和試劑 (reagent)

以2023年卷1B第12題為例，先找出主要官能基 (－級醇和酰胺)，再推論出中間體是羧酸，最後寫出一級醇變成羧酸，羧酸變成酰胺的反應條件和試劑。

溫馨提示：

寫反應所需條件和試劑時要詳盡些 過程中，碳的數目是不會改變 碳不會產生多於四個共價鍵

還有，現在多了涉及以骨架式 (skeletal) 及環狀 (cyclic) 的題目，學生要多做相關練習來準備。因各官能基所涉及的化學反應很多，建議用心智圖 (mind map) 把它們串連起來溫習。

DSE化學科2026｜化學知識題目 (Chemical knowledge)

在卷1B中，通常會有兩條這類題目。同學一般會感到擔心和害怕，因他們怕自己的寫作和表達技巧不好因而失分，但其實這類題目所考的重點在於對化學概念的理解，傳意是其次。

處理這類型的題目，有以下幾個建議：

先找出任務動詞 再找出化學知識相關的名詞 最後以因為 (if) …所以 (so) …結果 (then) 把它們連貫在一起

以2024年卷1B第14題為例， 任務動詞有「解釋」、「寫出」及「觀察」；化學知識相關的名詞有「加入NaCl(s)」、「提升溫度」、「平衡位置」和「平衡常數」等。現在可以試試連貫起來。

「因為」加入NaCl(s) ，「所以」氯離子濃度提升，「結果」平衡位置和平衡常數會有什麼變化 ?

「因為」提升了溫度，「所以」有利發生吸熱 (正向) 反應，「結果」平衡位置和平衡常數會有什麼變化 ?

DSE化學科2026｜選修部份 (Elective Part)

雖然選修部份只佔總分的20%，而且題型變化較少，但也不容忽視。

哈柏法 (Haber Process) 方面，可把反應條件、過程中所涉及步驟的原理和方程式，原材料的來源等製成心智圖來温習。

氯鹼工業 (Chloroalkali Industry) 方面，也可把各方法的異同、優點與缺點、陽極與陰極等列舉出來溫習。

DSE化學科2026｜10個智慧小錦囊

操練歷屆試題時，先按主題練習，再安年分來做，建議最少做5年DSE歴年試卷，可以的話，多做幾年 (8年或以上) 再找CE及A-Level的題目來做 (但謹記找相關題目來試做) 要為自己準備筆記 (紙本或電子版也可)，在筆記內記下自己在做卷時所犯的錯誤，這樣便能提醒自己不要再犯相同的錯誤 可自製主要詞語庫keyword bank來溫習，如催化劑、裂解、加成、分餾等 繪畫常用儀器和實驗裝置的標示圖，如移液管、分餾、蒸餾、回流加熱等 背默寫重要定義 (各焓變、催化劑、活化能、赫斯定律、鹽基度、化學平衡等)、方程式 (化學、離子、半、熱化學等) 及化學測試的方法和預期觀察結果 細閱考評報告，報告會將考生常犯的錯誤列舉出來，是非常有用的資料 YouTube上已有不少常犯錯誤及每年最多人錯題目的解說，不妨看看 可善用AI工具來生成題目來練習，或作互問互答 要深入了解各化學概念的相似與不同之處，如電解vs化學電池、化學平衡vs反應速率等

聖伯多祿中學校舍 (圖片來源：學校FB)

DSE化學科評核模式

卷別 比重 考試時間 公開考試 卷一涵蓋課程必修部分 60% 2小時30分鐘 卷二涵蓋課程選修部分 20% 1小時 校本評核 - 20% -

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