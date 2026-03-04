嶺大推出推出「丁肇中精英班」選拔計劃

嶺南大學宣布，將於2026-2027學年推出以諾貝爾物理學獎得主丁肇中教授命名的「丁肇中精英班」（CCT Class），目標培養新一代學習領袖，獲頒入學獎學金的本科生有機會獲甄選進行全方位學習機會。

計劃名稱取自丁肇中姓名的縮寫 C.C.T.，同時寓意創新思維與慎思明辨（Creative and Critical Thinking）。(圖片來源：嶺南大學提供)

獲四年全額學費獎學金及校園宿位安排

「丁肇中精英班」由大學專項資金支持，由嶺大學術暨教務副校長及林文贊科學計算講座教授陳漢夫領導的工作小組負責監督此課程的推行，首屆學生將從2026/27學年獲頒全額入學獎學金的本科生中甄選而出，對象涵蓋香港、內地及全球各地的優秀學生。獲選學生可獲為期四年全額學費獎學金及住宿資助，並保證校園宿位安排。

在學習支援方面，精英班學生將享有豐富的學術及發展資源，包括：獲全球頂尖企業提供人工智能（AI）培訓及專業證書；獲得傑出學者學術指導；優先參與前沿研究項目；與諾貝爾獎得主等國際頂尖學者進行專屬交流；畢業後報讀研究生課程將獲優先考慮。

嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗表示計劃名稱取自丁肇中姓名的縮寫 C.C.T.，同時寓意創新思維與慎思明辨（Creative and Critical Thinking），望透過精英班，培養新一代學術領袖，延續丁肇中勇於突破創新的科研精神。

