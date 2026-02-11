Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嶺大夥烏拉圭共和國大學 拓南美學術合作

教育新聞
更新時間：16:31 2026-02-11 HKT
發佈時間：16:31 2026-02-11 HKT

嶺南大學（嶺大）昨日與烏拉圭規模最大的公立高等教育機構烏拉圭共和國大學（Universidad de la República, UdelaR）正式簽署合作備忘錄，正式締結學術合作夥伴關係。嶺大指，是次合作為兩校在學者交流、研究合作及學生交流等方面建立長遠合作框架，亦標誌著嶺大與南美洲地區高校拓展國際學術合作邁出重要一步。

借力南美頂尖學府資源 強化國際研究網絡

嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗歡迎烏拉圭共和國大學代表團的到訪。他指，嶺大積極推動香港發展成為國際專上教育樞紐，近年更順應數碼時代的發展趨勢，在各學科領域主動融入人工智能與數據科學元素，大力推行「博雅＋科技」的發展模式。他期望透過是次合作，整合雙方學術優勢，深化跨學科研究協作，為全球面臨的迫切議題，共同探索創新解決方案。

簽約儀式由嶺大學術暨教務副校長及林文贊科學計算講座教授陳漢夫，與烏拉圭共和國大學校長赫克托·坎塞拉共同主持。陳漢夫表示，烏拉圭共和國大學作為當地歷史最悠久的公立高等學府，此次合作將帶來寶貴的網絡與學術資源，促進嶺大與南美洲地區的研究人員交流互動，並充分發揮雙方優勢，推動知識轉移力量。

根據合作備忘錄，兩所大學將在學術交流與研究合作方面建立合作框架，並探索多個潛在合作方向，包括教學與研究人員的互訪交流、學生交流；促進學術研究合作，助力拓展跨地域的學術交流網絡。

本報記者

延申閲讀
獲嶺大頒授榮譽人文學博士學位 甄子丹：深感榮幸 冀年輕人珍惜校園學習機會

嶺大研發教學平台奪QS全球教學創新大獎獎項
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
10小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
11小時前