嶺大舉辦綜合大樓及科學院命名典禮 設專項基金推動跨學科研究

教育新聞
更新時間：16:51 2026-03-03 HKT
發佈時間：16:51 2026-03-03 HKT

嶺南大學今日舉行「伍絜宜嶺南坊」綜合大樓及「伍絜宜跨學科學院」命名典禮，同時宣布將設立「專項研究基金」，支持師生運用人工智能（AI）及數據科學進行跨學科研究，為社會的迫切議題提供創新解決方案。校長秦泗釗在典禮致辭時表示，大學將進一步深化AI在不同學科的融合應用，提升大學研究實力與學術影響力，拓展師生的國際視野。

校長︰基金資助結合AI及數據科學的跨學科項目

一眾嘉賓於伍絜宜嶺南坊外合照。嶺大提供
一眾嘉賓於伍絜宜嶺南坊外合照。嶺大提供

出席儀式的伍絜宜慈善基金董事伍尚匡表示，基金認同嶺大多年來堅持博雅教育精神、重視全人發展，亦見證大學在學術研究、人才培育及社會影響力方面屢創佳績，相信在AI迅速發展的時代，科技必須與人文關懷並行，創新更須以責任為本，「基金期望透過支持嶺大的跨學科研究與教育，培育能夠善用科技、理解社會、關心社群的新一代學者與專業人才，為香港、為國家、為世界帶來正面影響。」

秦泗釗感謝伍絜宜慈善基金及伍氏家族多年來對嶺大的支持，強調基金是次捐贈將用作推動大學發展、促進跨學科協作，並支持針對迫切社會議題的創新研究。他續稱，大學設立的專項研究基金將資助結合AI及數據科學的跨學科項目，提出創新方案，推動社會可持續發展，亦將進一步深化AI在不同學科的融合應用，提升大學研究實力與學術影響力，拓展師生的國際視野。

「伍絜宜嶺南坊」是嶺大首個為師生提供共享生活空間的綜合大樓，致力提升教職員與學生之間的緊密互動和教學體驗，以促進創新及培育全人發展的研究型人才。大樓採用自然採光和通風的建築和室內設計，鼓勵使用者節約能源及提升環保的意識，亦呼應大學致力促進和實現聯合國為可持續發展的目標。

「伍絜宜跨學科學院」以可持續發展和跨學科研究爲中心，聚焦氣候變化與碳中和、清潔能源和儲能、材料基因工程，以及結合AI設計的先進材料等領域，冀藉提出顛覆性的「產學研」項目，推動研究成果轉化落地。

本報記者

嶺大研究：近四成家長不認同「買樓靠父母」 僅26%願金錢資助子女置業

嶺大辦新春嘉年華融傳統非遺與AI 喜迎馬年

