「創科@大埔2026」展覽周日揭幕 小學生發明AI分析座椅糾正坐姿

一年一度的「創科@大埔2026」展覽下周日揭幕，展現學生的創科巧思。有小學生針對學童「坐唔直」發明人工智能（AI）分析座椅，改善學童坐姿及脊椎健康；有中學生則受同學上課「瞌眼瞓」啟發，研發改善空氣流通的「自動智慧鮮風系統」。教育局日前推出「『智』啟學教」撥款計劃，有教師認為學校在AI教育基建與初期使用尚算足夠，但進一步發展需持續支援，期望政府持續投入。

「創科@大埔2026」將於下周日起，一連兩天在科學園舉行，有40間中小學及創科企業參與，部分學生的創科作品昨率先向傳媒亮相。其中新界婦孺福利會梁省德學校小四與小五學生，研發名為「FutureFocus Chair 1.0」座椅，設有判斷學童坐姿有否「坐唔直」左右傾側的壓力傳感器，以及檢測背部與椅背距離的超聲波傳感器，座椅亦搭配攝像頭捕捉整體坐姿狀態，並通過AI分析，生成正確坐姿的建議。

中學生研自動智慧鮮風系統

新界婦孺福利會梁省德學校小四與小五學生，研發名為「FutureFocus Chair 1.0」座椅。佘丹薇攝

目前座椅已完成初步調試，團隊期望日後諮詢醫療專業人士，進一步優化設計。該校STEAM主任陳錦長稱，核心配件成本500元以內，只要將搭載Micro:bit傳感模組，貼於椅背即可使用，而程式均為網絡免費資源，實現低成本研發與高實用性的結合。

中學方面，救恩書院研發的「自動智慧鮮風系統」，同樣在生活周遭得到靈感，參與研發的中四生霍思蕾稱，留意到不少同學上課時因二氧化碳濃度過高及空氣不流通，出現頭暈、打瞌睡的情況，影響學習效率，令他們靈機一觸，把原先解決倉鼠居住環境通風問題的系統，應用到課室環境。

系統以Raspberry Pi 5單板電腦作為運算核心，連接氧氣、二氧化碳及懸浮微粒感測器，實時監測空氣質素，更可自動開關，使空氣流通改善之餘，亦避免不必要的能源浪費。團隊亦開發網上介面，讓用戶遠端查看即時數據及手動控制裝置，未來有望推廣至校內課室，甚至商場等大型公共空間。

教師冀政府持續投入資源

救恩書院研發的「自動智慧鮮風系統」，實時監測空氣質素。佘丹薇攝

當局早前推出每校50萬元「『智』啟學教」撥款計劃，支援中小學提升AI教學。該校資訊科技學習領域統籌主任劉劭鋒稱，打算利用撥款購置校本AI系統，讓全校教職員同時使用AI工具。他坦言資助額對於校園AI教學基建與初期使用尚算合適，但技術迭代速度快，後續要持續更新技術及優化科技平台，期望政府持續投入，給予支援。

