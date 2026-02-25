Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「創科@大埔2026」展覽周日揭幕 小學生發明AI分析座椅糾正坐姿

教育新聞
更新時間：07:30 2026-02-25 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-25 HKT

一年一度的「創科@大埔2026」展覽下周日揭幕，展現學生的創科巧思。有小學生針對學童「坐唔直」發明人工智能（AI）分析座椅，改善學童坐姿及脊椎健康；有中學生則受同學上課「瞌眼瞓」啟發，研發改善空氣流通的「自動智慧鮮風系統」。教育局日前推出「『智』啟學教」撥款計劃，有教師認為學校在AI教育基建與初期使用尚算足夠，但進一步發展需持續支援，期望政府持續投入。

「創科@大埔2026」將於下周日起，一連兩天在科學園舉行，有40間中小學及創科企業參與，部分學生的創科作品昨率先向傳媒亮相。其中新界婦孺福利會梁省德學校小四與小五學生，研發名為「FutureFocus Chair 1.0」座椅，設有判斷學童坐姿有否「坐唔直」左右傾側的壓力傳感器，以及檢測背部與椅背距離的超聲波傳感器，座椅亦搭配攝像頭捕捉整體坐姿狀態，並通過AI分析，生成正確坐姿的建議。

中學生研自動智慧鮮風系統

新界婦孺福利會梁省德學校小四與小五學生，研發名為「FutureFocus Chair 1.0」座椅。佘丹薇攝
新界婦孺福利會梁省德學校小四與小五學生，研發名為「FutureFocus Chair 1.0」座椅。佘丹薇攝

目前座椅已完成初步調試，團隊期望日後諮詢醫療專業人士，進一步優化設計。該校STEAM主任陳錦長稱，核心配件成本500元以內，只要將搭載Micro:bit傳感模組，貼於椅背即可使用，而程式均為網絡免費資源，實現低成本研發與高實用性的結合。

中學方面，救恩書院研發的「自動智慧鮮風系統」，同樣在生活周遭得到靈感，參與研發的中四生霍思蕾稱，留意到不少同學上課時因二氧化碳濃度過高及空氣不流通，出現頭暈、打瞌睡的情況，影響學習效率，令他們靈機一觸，把原先解決倉鼠居住環境通風問題的系統，應用到課室環境。

系統以Raspberry Pi 5單板電腦作為運算核心，連接氧氣、二氧化碳及懸浮微粒感測器，實時監測空氣質素，更可自動開關，使空氣流通改善之餘，亦避免不必要的能源浪費。團隊亦開發網上介面，讓用戶遠端查看即時數據及手動控制裝置，未來有望推廣至校內課室，甚至商場等大型公共空間。

教師冀政府持續投入資源

救恩書院研發的「自動智慧鮮風系統」，實時監測空氣質素。佘丹薇攝
救恩書院研發的「自動智慧鮮風系統」，實時監測空氣質素。佘丹薇攝

當局早前推出每校50萬元「『智』啟學教」撥款計劃，支援中小學提升AI教學。該校資訊科技學習領域統籌主任劉劭鋒稱，打算利用撥款購置校本AI系統，讓全校教職員同時使用AI工具。他坦言資助額對於校園AI教學基建與初期使用尚算合適，但技術迭代速度快，後續要持續更新技術及優化科技平台，期望政府持續投入，給予支援。

 

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

STEAM教育｜大埔舊墟公立學校研舌診App獲金獎 學生：中醫醫院啟發構思｜專訪

「『智』啟學教」撥款計劃研討會 聚焦50萬撥款運用

 


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
14小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
13小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
19小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
17小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
2026-02-24 06:00 HKT
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
影視圈
9小時前
OK便利店送水？符合1條件即獲「愛心服務」 官方證實：默默存在咗好耐
OK便利店免費送水？符合1條件即獲「愛心服務」 官方證實：默默存在咗好耐
飲食
9小時前
38歲前「TVB御用小三」求翻身 為搵食移居佛山擺攤還債 曾半年冇工開變月光族
38歲前「TVB御用小三」求翻身 為搵食移居佛山擺攤還債 曾半年冇工開變月光族
影視圈
12小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
22小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
13小時前