城大學者本傑明 ‧ 霍頓倡導善用學術優勢優先探討氣候韌性

本港近年極端天氣頻繁出現，曾在新加坡任職8年的英國地球科學家的本傑明 ‧ 霍頓指，本港在應對氣候變遷方面，可積極借鑑新加坡的經驗，而本港亦應善用自身雄厚的學術資源，將氣候韌性與可持續發展列為優先議題，以有效紓緩極端天氣及颱風帶來的各種衝擊。

借鑑星洲經驗 綠化空間融入城市

本傑明 ‧霍頓去年4月移居本港，接任城大能源及環境學院院長。在此之前，他曾任新加坡南洋理工大學亞洲環境學院地球科學教授，亦是當地地球觀測站站長。他指新加坡與香港同樣面臨極端氣候的挑戰，土地面積狹小，易受海平面上升的威脅，而香港地勢多是陡峭斜坡，更易受颱風及暴雨影響，引發山泥傾瀉。但他不諱言指兩地在應對氣候變遷，無論是長期規劃、城市設計，抑或政策執行層面，均存在顯著差異。

他舉例指，新加坡素有「大自然之城（A city in nature）」之稱，成功將綠化空間融入城市發展，「如果你沿着新加坡市中心的烏節路走一走，兩旁綠樹成蔭，但如果你去中環，我的樹在哪？綠色植物在哪？」

他認為，香港應利用其強大的學術資源，優先發展氣候韌性和可持續發展，減輕極端天氣和颱風的影響。

人工智能（AI）近年逐漸應用於氣候領域。本傑明 ‧ 霍頓認為AI確實具備對抗氣候變遷的潛力，可通過模式識別優化可再生能源分配、跟蹤冰山融化進程、預測極端天氣發生等；但目前90%的AI應用，仍集中在生成深度偽造內容、圖像、資料搜尋等「瑣碎任務」上，未能充分發揮其應有價值。

本部記者

