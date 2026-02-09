幼兒教育︱城大學者夥諾貝爾獎得主 領導幼兒研究 促進逾8萬中國農村兒童發育

香港城市大學經濟及金融系助理教授周瑾，與諾貝爾經濟學獎得主、城大「傑出客座教授」詹姆斯·赫克曼共同領導「慧育中國：山村入戶早教計劃」，證實提升照顧者與幼兒之間的互動品質，能夠顯著改善兒童在認知、語言等方面的發展，至今已惠及八萬名中國農村兒童。

2015年起推行 針對0至3歲發展關鍵期

「慧育中國」計劃透過定期家訪，支援照顧者與幼兒的互動，促進幼兒早期發展。 (圖片來源：城大提供)

「慧育中國」自2015年起，於甘肅、貴州等多個內地省份及自治區推行，是目前中國規模最大的幼兒早期教育干預研究項目。項目着重父母及照顧者在幼兒零至三歲成長關鍵期所發揮的作用，安排由受過專業培訓、且教育程度與當地家長相近的家訪人員，每週到訪家庭一次，提供約一小時的一對一育兒指導。培訓內容包括透過遊戲、唱歌、閱讀、說故事及製作簡單玩具等方式，提升照顧者與幼兒之間的互動品質。

結果顯示，與未曾參與計劃的幼兒相比，接受家訪干預的幼兒在認知及語言能力發展上表現顯著較佳，改善幅度超過0.7個標準差，超前發育三至六個月。這些幼兒在理解物件、運用語言、表達想法等能力均有明顯進步，對兒童長遠發展帶來重要影響。

香港城市大學經濟及金融系助理教授周瑾 (圖片來源：城大提供)

研究成果獲納入國務院發布的《中國兒童發展報告（2023）》，同時也被國際學術界高度肯定。論文已刊登於多份經濟學與兒童發展領域的頂尖期刊，包括《政治經濟學期刊》、《勞動經濟學期刊》、《計量經濟學期刊》及《兒科學期刊》。

周瑾表示，「慧育中國」模式現已被視為促進農村兒童高質量發展的有效策略，希望透過實證研究，找出真正能幫助幼兒發展的早期教育干預方式，並於社區落實。目前，研究團隊正探索將研究框架拓展至城市環境，並將於杭州開展首個城市試點。

