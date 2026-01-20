城大引發藝術與科學碰撞 量子與音符的百年對話

香港城市大學（城大）引領跨領域合作，以量子力學和無調性音樂百年紀念為契機，引發藝術與科學碰撞，讓看似遙遠和抽象的科學概念轉化為多重感官體驗。城大早前聯辦「量子百年 藝術百年」活動，將同為探索人類認知邊界的量子力學及無調性音樂連結，打破兩個領域的邊界，在確定與不確定、秩序與混沌之間尋找新的平衡點。

量子百年 藝術百年

1925年，兩個顛覆性的變革在科學與藝術領域同時誕生︰量子力學顛覆牛頓力學的決定論世界觀，引入波粒二象性、疊加態等突破性概念。物理學家用數學符號勾勒出一個充滿不確定性的微觀世界，電子可以同時存在於多個位置，粒子之間能夠瞬間發生超距的量子糾纏；同時，無調性音樂打破傳統和聲學的束縛，作曲家以不協和音、移位音階等手法創造出全新的聽覺體驗。音符不再依附於固定的調性框架，而是形成了一個自由而複雜的網絡。

城大在「量子百年 藝術百年」活動中，為大眾帶來藝術與科學的文化交流盛宴。城大理學院副院長（研究及研究生教育）、物理學系教授李丹楓更為此場盛事提供不少寶貴見解，更安排多場演講、示範和展覽。他坦言，城大協辦該大型藝術與科學交流盛事，屬難得的機緣。他感謝城大基金理事會聯席主席胡曉明教授的支持和牽線搭橋，讓城大得以參與該項跨學科文化盛事。

此外，城大邀得諾貝爾物理學獎得主 Konstantin Novoselov 教授爵士，及沃爾夫物理學獎得主 Michael Berry 教授爵士親臨城大，為師生帶來寶貴的量子物理前沿知識，啟發新一代的科學視野。另外，城大更於大學道特設先進科技儀器與量子力學相關的互動展示，讓學生能「觸得到」的學習量子，將抽象概念化為可感知的體驗。

慶典活動精彩豐富，城大特別利用「明日創新」隧道兩側合共長達100米的LED屏幕，帶來與量子力學相關的沉浸式視覺藝術作品。由城大創意媒體學院畢業生曲淵澈創作，名為「疊加態」的沉浸式視覺藝術作品，令隧道宛如一座大型強子對撞器，穿過隧道的人群仿似一個個粒子，配以霍爾斯特管弦樂章《行星》組曲中的《木星—歡樂使者》， 讓穿越的人群在短短的旅程中，感受微觀世界與宏觀宇宙的奧妙。

由醫學物理學家吳曉東教授撰寫、美國青年作曲家Joshua Rivero譜曲的《量子奧德賽 交響音樂劇》為慶典活動的壓軸表演。音樂劇於香港大會堂舉辦，將無調性音樂的不確定性和量子世界的抽象法則融合，以音符刻錄出科學的詩意，確切地打破科學與藝術之間的壁壘，讓觀眾在感受音樂律動的同時，也能觸摸到量子世界的神秘脈搏。

Rivero深信，音樂絕對能夠為未知的量子世界提供新的洞見，將抽象概念轉化為直觀的體驗。他認為，儘管音樂可能不會為科學提供答案，但卻能幫助人類想像尚未理解的事物。

延伸閱讀：

渣打馬拉松2026｜城大約600人參賽 夥拍特教生 延續「共融跑」傳統

城大年報勇奪多項國際殊榮 校方：製作水平備受肯定