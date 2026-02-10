Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

城大團隊研發新型鋰電池正極材料 年產量達1000噸生產線

教育新聞
更新時間：19:00 2026-02-10 HKT
發佈時間：20:46 2026-02-10 HKT

隨著全球汽車市場及可再生能源領域的快速發展，業界對先進鋰電池技術的需求日益增加。城市大學物理學系教授劉奇領導的「開創下一代鋰離子電池的先進正極材料」項目，解決鋰離子電池中「富鋰正極材料」長期以來受電壓衰減的問題，有望實現更高的能量密度、更長循環壽命及更低成本的鋰離子電池。研發團隊獲「產學研1+計劃」資助，將在未來三年內利用資金，升級並完善下一代電極材料的生產線，年產量達1000噸。相關技術早於2023年在國際頂尖期刊《自然能源》（Nature Energy）上發表。

團隊通過將額外的過渡金屬（transition metal, TM）融入正極材料，增強其蜂窩結構的穩定性。城大提供
團隊通過將額外的過渡金屬（transition metal, TM）融入正極材料，增強其蜂窩結構的穩定性。城大提供
「富鋰層狀氧化物」（LLOs）被認為是鋰離子電池的「終極正極材料」。城大提供
「富鋰層狀氧化物」（LLOs）被認為是鋰離子電池的「終極正極材料」。城大提供

鋰離子電池日常應用於手機電池、電動汽車及大型太陽能發電站等，但隨著全球市場對電能需求的不斷增加，預計到2030年後，鋰電池市場的規模將達至1500億美元，當中涉及的電極材料部分的產業將佔超過600億美元，成本高昂。

城大團隊研發的項目，能解決現時鋰離子電池中「富鋰正極材料」長期以來受電壓衰減的問題。團隊通過將額外的過渡金屬（transition metal, TM）融入正極材料，增強其蜂窩結構的穩定性，抑制了氧氣釋放、陽離子遷移和結構降解等情況，有效解決電壓衰減的核心問題。

團隊亦運用的「表面工程技術」來處理因材料表面降解、過渡金屬離子溶解、結構崩塌及電解腐蝕等引致的電容量衰減的問題，同時在煆燒的過程中，加入包括碳塗層等保護劑，利用保護層確保材料的長期穩定性。劉奇表示，該技術不但以更低成本提供更高的能量密度，更為電動汽車市場及能源儲存應用開闢更多可能。團隊已成立「速方新能源科技有限公司」，搭建一條年產量為百噸級的生產線；期望在「產學研1+計劃」支持下，未來3年可在東南亞或韓國等地，建立年產量為1000噸的生產線。

本報記者

延伸閱讀：

幼兒教育︱城大學者夥諾貝爾獎得主 領導幼兒研究 促進逾8萬中國農村兒童發育

城大「明日創新」隧道　獲2025年「A&D大獎」最佳教育空間類別銀獎


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
3小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前