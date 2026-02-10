城大團隊研發新型鋰電池正極材料 年產量達1000噸生產線

隨著全球汽車市場及可再生能源領域的快速發展，業界對先進鋰電池技術的需求日益增加。城市大學物理學系教授劉奇領導的「開創下一代鋰離子電池的先進正極材料」項目，解決鋰離子電池中「富鋰正極材料」長期以來受電壓衰減的問題，有望實現更高的能量密度、更長循環壽命及更低成本的鋰離子電池。研發團隊獲「產學研1+計劃」資助，將在未來三年內利用資金，升級並完善下一代電極材料的生產線，年產量達1000噸。相關技術早於2023年在國際頂尖期刊《自然能源》（Nature Energy）上發表。

團隊通過將額外的過渡金屬（transition metal, TM）融入正極材料，增強其蜂窩結構的穩定性。城大提供

「富鋰層狀氧化物」（LLOs）被認為是鋰離子電池的「終極正極材料」。城大提供

鋰離子電池日常應用於手機電池、電動汽車及大型太陽能發電站等，但隨著全球市場對電能需求的不斷增加，預計到2030年後，鋰電池市場的規模將達至1500億美元，當中涉及的電極材料部分的產業將佔超過600億美元，成本高昂。

城大團隊研發的項目，能解決現時鋰離子電池中「富鋰正極材料」長期以來受電壓衰減的問題。團隊通過將額外的過渡金屬（transition metal, TM）融入正極材料，增強其蜂窩結構的穩定性，抑制了氧氣釋放、陽離子遷移和結構降解等情況，有效解決電壓衰減的核心問題。

團隊亦運用的「表面工程技術」來處理因材料表面降解、過渡金屬離子溶解、結構崩塌及電解腐蝕等引致的電容量衰減的問題，同時在煆燒的過程中，加入包括碳塗層等保護劑，利用保護層確保材料的長期穩定性。劉奇表示，該技術不但以更低成本提供更高的能量密度，更為電動汽車市場及能源儲存應用開闢更多可能。團隊已成立「速方新能源科技有限公司」，搭建一條年產量為百噸級的生產線；期望在「產學研1+計劃」支持下，未來3年可在東南亞或韓國等地，建立年產量為1000噸的生產線。

