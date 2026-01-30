城大「明日創新」隧道　獲2025年「A&D大獎」最佳教育空間類別銀獎

香港城市大學（城大）「明日創新」隧道去年5月正式啟用，連接校園與毗鄰的大型購物商場，成為師生及市民往來的全新通道，該隧道長達100米，入口設有巨型4K觸控屏幕牆，提供互動式校園導航。這個融合科技與藝術的設計，除早前榮獲星島新聞集團「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」頒發「ArtCan藝術文化大獎」，日前更獲得亞太區最具影響力的設計獎項之一「A&D大獎」中，「最佳教育空間」類別的銀獎。

融合科技藝術成教育新地標

「明日創新」隧道是連接又一城商場與香港城大校園的主幹道，入口設有一面 4K 觸控屏幕牆，提供互動式校園導航功能；上方玻璃天花則巧妙融合城大校徽設計，延伸至校園入口的兩側 LED 屏幕，合共長達 100 米，提供沉浸式數碼互動體驗，並可靈活轉換爲多功能展覽空間。隧道經改造後，成爲融合科技與藝術的公共空間，是遊客體驗香港創新文化的熱門打卡點之餘，也促進大學與深水埗社區的緊密連結，展現香港作為國際城市的文化活力。

「明日創新」隧道日前獲得的「A&D大獎」（由《PERSPECTIVE透視》雜誌創辦），是亞太區最具影響力的設計獎項之一，今次於「最佳教育空間」類別勇奪銀獎。該獎項由國際資深設計專才組成評審團，評審標準涵蓋創意、以人為本的創新精神、可用性、美學、可持續發展及社會影響力等多方面，表彰其在教育空間設計上的卓越成就。

另外，早前城大亦憑「明日創新」隧道，榮獲星島新聞集團主辦的「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」頒發「ArtCan藝術文化大獎」，成為歷年唯一獲此殊榮的本地大學。今年共有30件作品入圍，經專業評審後，「明日創新」隧道躋身十大得獎項目。大會讚揚隧道以突破性方式揭幕，透過全港首個隧道時裝表演及互動體驗，成功融合科技與藝術，成為深受市民及遊客歡迎的新地標。

