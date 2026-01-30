Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

城大「明日創新」隧道　獲2025年「A&D大獎」最佳教育空間類別銀獎

高等教育
更新時間：11:37 2026-01-30 HKT
發佈時間：11:37 2026-01-30 HKT

香港城市大學（城大）「明日創新」隧道去年5月正式啟用，連接校園與毗鄰的大型購物商場，成為師生及市民往來的全新通道，該隧道長達100米，入口設有巨型4K觸控屏幕牆，提供互動式校園導航。這個融合科技與藝術的設計，除早前榮獲星島新聞集團「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」頒發「ArtCan藝術文化大獎」，日前更獲得亞太區最具影響力的設計獎項之一「A&D大獎」中，「最佳教育空間」類別的銀獎。

融合科技藝術成教育新地標

「明日創新」隧道是連接又一城商場與香港城大校園的主幹道，入口設有一面 4K 觸控屏幕牆，提供互動式校園導航功能；上方玻璃天花則巧妙融合城大校徽設計，延伸至校園入口的兩側 LED 屏幕，合共長達 100 米，提供沉浸式數碼互動體驗，並可靈活轉換爲多功能展覽空間。隧道經改造後，成爲融合科技與藝術的公共空間，是遊客體驗香港創新文化的熱門打卡點之餘，也促進大學與深水埗社區的緊密連結，展現香港作為國際城市的文化活力。

「明日創新」隧道日前獲得的「A&D大獎」（由《PERSPECTIVE透視》雜誌創辦），是亞太區最具影響力的設計獎項之一，今次於「最佳教育空間」類別勇奪銀獎。該獎項由國際資深設計專才組成評審團，評審標準涵蓋創意、以人為本的創新精神、可用性、美學、可持續發展及社會影響力等多方面，表彰其在教育空間設計上的卓越成就。

另外，早前城大亦憑「明日創新」隧道，榮獲星島新聞集團主辦的「ArtCan藝術文化論壇暨頒獎禮2025」頒發「ArtCan藝術文化大獎」，成為歷年唯一獲此殊榮的本地大學。今年共有30件作品入圍，經專業評審後，「明日創新」隧道躋身十大得獎項目。大會讚揚隧道以突破性方式揭幕，透過全港首個隧道時裝表演及互動體驗，成功融合科技與藝術，成為深受市民及遊客歡迎的新地標。

延伸閱讀：

城大引發藝術與科學碰撞 量子與音符的百年對話

渣打馬拉松2026｜城大約600人參賽 夥拍特教生 延續「共融跑」傳統

 

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
19小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
2026-01-29 12:00 HKT
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
樓市動向
6小時前
大棋盤｜「高官音樂椅」再轉 運輸署長李頌恩升官 接任政制局常秘
政情
5小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-29 10:37 HKT
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
12小時前
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活 帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊 擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
3小時前