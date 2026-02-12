中大再度主辦APAIE年會 盧煜明：展示香港高教優勢的好機會

「2026亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽」將於2月23日至27日舉行，中文大學校長盧煜明昨在校內刊物《走進中大》撰文，指中大非常榮幸時隔十三年，再度擔任這項國際盛事的主辦單位，正連月全力籌備活動。他指APAIE年會作為全球三大頂尖國際高等教育會議之一，吸引亞太地區以至全球的大學領袖、決策者及業界人士參加。預計今年將有來自約70個國家及地區的2,700名代表參與盛會，藉此擴闊網絡，拓展跨學科與跨境合作空間。

盧煜明：近年留學趨勢轉向亞太及歐洲

中大於2013年首度主辦「APAIE年會暨展覽」。(圖片來源：中大網站)

盧煜明指，國際學生近年留學趨勢從美國、英國及加拿大等傳統地點，轉向亞太地區及歐洲，加上特區政府正致力推動香港發展成為國際教育樞紐，在港主辦「2026 APAIE年會」恰逢其時，是向全球夥伴展示香港高等教育優勢與成就的好機會，以推廣「留學香港」品牌，鞏固香港作為國際高等教育樞紐的地位。

他亦提到，中大正擬議新一份大學五年發展策略計劃，預計本年度推出，上月中已舉行了「策略計劃工作坊」，收集校董會成員、各個書院、學院、專業及行政單位代表，以及校友及學生代表，就策略方向的意見，將會審慎考慮，作為完善初稿的寶貴參考，形容對計劃最終稿的發布充滿期待，相信將在穩紥的基礎上共同以追求卓越為目標、精心策劃而成的結果。

馬年將至，盧煜明亦現身動畫片段，透過訴說「馬」字的文字演變，奔騰躍動的姿態始終如一，形容中大如駿馬般勇往直前，志在千里。他祝願大家如駿馬般朝氣勃勃，新一年馬到功成。

延伸閱讀：

港科院10周年│院長盧煜明：把握科創黃金時代 助港發展為國際創科中心

中大舉辦「全國海洋知識競賽香港選拔賽」總決賽 盧煜明：鼓勵市民認識及關心海洋

