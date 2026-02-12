Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大再度主辦APAIE年會 盧煜明：展示香港高教優勢的好機會

教育新聞
更新時間：11:07 2026-02-12 HKT
發佈時間：11:07 2026-02-12 HKT

「2026亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽」將於2月23日至27日舉行，中文大學校長盧煜明昨在校內刊物《走進中大》撰文，指中大非常榮幸時隔十三年，再度擔任這項國際盛事的主辦單位，正連月全力籌備活動。他指APAIE年會作為全球三大頂尖國際高等教育會議之一，吸引亞太地區以至全球的大學領袖、決策者及業界人士參加。預計今年將有來自約70個國家及地區的2,700名代表參與盛會，藉此擴闊網絡，拓展跨學科與跨境合作空間。

盧煜明：近年留學趨勢轉向亞太及歐洲

中大於2013年首度主辦「APAIE年會暨展覽」。(圖片來源：中大網站)
中大於2013年首度主辦「APAIE年會暨展覽」。(圖片來源：中大網站)

盧煜明指，國際學生近年留學趨勢從美國、英國及加拿大等傳統地點，轉向亞太地區及歐洲，加上特區政府正致力推動香港發展成為國際教育樞紐，在港主辦「2026 APAIE年會」恰逢其時，是向全球夥伴展示香港高等教育優勢與成就的好機會，以推廣「留學香港」品牌，鞏固香港作為國際高等教育樞紐的地位。

他亦提到，中大正擬議新一份大學五年發展策略計劃，預計本年度推出，上月中已舉行了「策略計劃工作坊」，收集校董會成員、各個書院、學院、專業及行政單位代表，以及校友及學生代表，就策略方向的意見，將會審慎考慮，作為完善初稿的寶貴參考，形容對計劃最終稿的發布充滿期待，相信將在穩紥的基礎上共同以追求卓越為目標、精心策劃而成的結果。

馬年將至，盧煜明亦現身動畫片段，透過訴說「馬」字的文字演變，奔騰躍動的姿態始終如一，形容中大如駿馬般勇往直前，志在千里。他祝願大家如駿馬般朝氣勃勃，新一年馬到功成。

延伸閱讀：

港科院10周年│院長盧煜明：把握科創黃金時代 助港發展為國際創科中心

中大舉辦「全國海洋知識競賽香港選拔賽」總決賽 盧煜明：鼓勵市民認識及關心海洋
 

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
3小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
5小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT