Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港科院10周年│院長盧煜明：把握科創黃金時代 助港發展為國際創科中心

教育新聞
更新時間：07:30 2026-01-23 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-23 HKT

香港科學院（下稱港科院）昨晚於港島香格里拉酒店舉行10周年晚宴，港科院院長盧煜明在晚宴前舉行的典禮上致辭時表示，港科院與香港科創發展同步成長，透過促進國際交流、政策倡議、科普推廣及啟發年輕人，積極營造及提升本地科研創新氛圍。他指出，當前正值香港科創發展的黃金時代，呼籲科技創新界把握機遇，鞏固及發展香港為國際創新科技中心的優勢。

應對全球挑戰 發揮知識燈塔作用

盧煜明表示，港科院將繼續發揮「知識的燈塔、創新的催化劑」的作用，為香港乃至世界的科技進步與可持續發展貢獻力量。何家豪攝
盧煜明表示，港科院將繼續發揮「知識的燈塔、創新的催化劑」的作用，為香港乃至世界的科技進步與可持續發展貢獻力量。何家豪攝

近200名來自學術、政府及商界的領袖與合作夥伴，昨晚出席港科院10周年晚宴，共同回顧港科院過去10年推動科研與創新的成果，並展望香港科創發展的新里程。

港科院院長盧煜明指出，港科院以「引領香港發展成為卓越科技中心」為願景，構建了凝聚科研力量、促進跨界別合作的重要平台。展望未來10年，他強調，面對氣候變化、公共衞生、數字轉型等全球挑戰，科學解決方案與跨界別合作至關重要。港科院將繼續發揮「知識的燈塔、創新的催化劑」的作用，為香港乃至世界的科技進步與可持續發展貢獻力量。

盧煜明重申，科學不僅是科學家的志業，更是現代社會進步與國家強盛的基石。他指當前正值香港科創發展的黃金時代，呼籲科創界把握機遇，鞏固及發展香港為國際創新科技中心的優勢。港科院將持續培育年輕科研人才，與社會各界共同開創更輝煌的科創未來。

晚宴上，盧煜明為2025年新獲選的5名港科院院士及12名香港青年科學院院士頒授院士銜，表彰他們在科研與創新方面的傑出成就。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

港大計算與數據科學學院首推雙校區教學 逾200學生本學期赴滬學習

創科計劃實習成果展 學生研中藥熱敷機助長者

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
18小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
18小時前
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
20小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
15小時前
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
10小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月稱「基本冇再收過詐騙電話」 即睇分享教學！
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
生活百科
16小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
8小時前