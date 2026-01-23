港科院10周年│院長盧煜明：把握科創黃金時代 助港發展為國際創科中心

香港科學院（下稱港科院）昨晚於港島香格里拉酒店舉行10周年晚宴，港科院院長盧煜明在晚宴前舉行的典禮上致辭時表示，港科院與香港科創發展同步成長，透過促進國際交流、政策倡議、科普推廣及啟發年輕人，積極營造及提升本地科研創新氛圍。他指出，當前正值香港科創發展的黃金時代，呼籲科技創新界把握機遇，鞏固及發展香港為國際創新科技中心的優勢。

應對全球挑戰 發揮知識燈塔作用

盧煜明表示，港科院將繼續發揮「知識的燈塔、創新的催化劑」的作用，為香港乃至世界的科技進步與可持續發展貢獻力量。何家豪攝

近200名來自學術、政府及商界的領袖與合作夥伴，昨晚出席港科院10周年晚宴，共同回顧港科院過去10年推動科研與創新的成果，並展望香港科創發展的新里程。

港科院院長盧煜明指出，港科院以「引領香港發展成為卓越科技中心」為願景，構建了凝聚科研力量、促進跨界別合作的重要平台。展望未來10年，他強調，面對氣候變化、公共衞生、數字轉型等全球挑戰，科學解決方案與跨界別合作至關重要。港科院將繼續發揮「知識的燈塔、創新的催化劑」的作用，為香港乃至世界的科技進步與可持續發展貢獻力量。

盧煜明重申，科學不僅是科學家的志業，更是現代社會進步與國家強盛的基石。他指當前正值香港科創發展的黃金時代，呼籲科創界把握機遇，鞏固及發展香港為國際創新科技中心的優勢。港科院將持續培育年輕科研人才，與社會各界共同開創更輝煌的科創未來。

晚宴上，盧煜明為2025年新獲選的5名港科院院士及12名香港青年科學院院士頒授院士銜，表彰他們在科研與創新方面的傑出成就。

記者 佘丹薇

