Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大舉辦「全國海洋知識競賽香港選拔賽」總決賽 盧煜明：鼓勵市民認識及關心海洋

教育新聞
更新時間：14:15 2026-01-18 HKT
發佈時間：14:15 2026-01-18 HKT

香港中文大學今日（18日）舉辦「第十五屆全國海洋知識競賽香港選拔賽」總決賽及頒獎典禮，中大校長盧煜明致辭時表示，期望通過是次比賽，鼓勵香港市民認識海洋及關心海洋。

逾400大專生報名參賽

中大今日舉辦「第十五屆全國海洋知識競賽香港選拔賽」總決賽及頒獎典禮，主禮嘉賓包括自然資源部國際合作司（海洋權益司）司長陳丹紅（前排左）、自然資源部宣傳教育中心主任夏俊（前排右）、中大校長盧煜明（前排中）等。陳嘉婉攝
中大今日舉辦「第十五屆全國海洋知識競賽香港選拔賽」總決賽及頒獎典禮，主禮嘉賓包括自然資源部國際合作司（海洋權益司）司長陳丹紅（前排左）、自然資源部宣傳教育中心主任夏俊（前排右）、中大校長盧煜明（前排中）等。陳嘉婉攝
盧煜明（左）及陳丹紅（右）向大專生組冠軍得主頒發獎項。陳嘉婉攝
盧煜明（左）及陳丹紅（右）向大專生組冠軍得主頒發獎項。陳嘉婉攝

「全國海洋知識競賽」自2008年創辦，由中華人民共和國自然資源部、共青團中央及海軍政治工作部共同主辦，今屆競賽首次增設香港區選拔賽，並由中大主辦。香港區選拔賽賽事歷時數月，今日舉行總決賽及頒獎典禮，主禮嘉賓包括自然資源部國際合作司（海洋權益司）司長陳丹紅、自然資源部宣傳教育中心主任夏俊、中大校長盧煜明等。

盧煜明表示，香港區選拔賽自去年9月開展後反應熱烈，吸引全港20間大專院校逾400名大專生報名參賽。比賽亦設公眾線上問答遊戲，吸引近80間中小學及公眾參與，報名人數超過2萬人，「我們希望通過這個比賽，鼓勵香港同胞認識海洋、關心海洋。」

本報記者

延伸閱讀：

中大校董會人事任命 選出或委任6人為校董

中大文物館羅桂祥閣獲頒「全年建築大獎」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:04
渣打馬拉松2026．持續更新︱截至下午2時共50位跑手送院 2人危殆 有跑手休克
社會
2小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
23小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
23小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱50名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
突發
2分鐘前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
17小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
3小時前
01:39
渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！
社會
5小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
2026-01-16 18:19 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
21小時前
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
05:19
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
影視圈
7小時前