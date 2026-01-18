中大舉辦「全國海洋知識競賽香港選拔賽」總決賽 盧煜明：鼓勵市民認識及關心海洋

香港中文大學今日（18日）舉辦「第十五屆全國海洋知識競賽香港選拔賽」總決賽及頒獎典禮，中大校長盧煜明致辭時表示，期望通過是次比賽，鼓勵香港市民認識海洋及關心海洋。

逾400大專生報名參賽

中大今日舉辦「第十五屆全國海洋知識競賽香港選拔賽」總決賽及頒獎典禮，主禮嘉賓包括自然資源部國際合作司（海洋權益司）司長陳丹紅（前排左）、自然資源部宣傳教育中心主任夏俊（前排右）、中大校長盧煜明（前排中）等。陳嘉婉攝

盧煜明（左）及陳丹紅（右）向大專生組冠軍得主頒發獎項。陳嘉婉攝

「全國海洋知識競賽」自2008年創辦，由中華人民共和國自然資源部、共青團中央及海軍政治工作部共同主辦，今屆競賽首次增設香港區選拔賽，並由中大主辦。香港區選拔賽賽事歷時數月，今日舉行總決賽及頒獎典禮，主禮嘉賓包括自然資源部國際合作司（海洋權益司）司長陳丹紅、自然資源部宣傳教育中心主任夏俊、中大校長盧煜明等。

盧煜明表示，香港區選拔賽自去年9月開展後反應熱烈，吸引全港20間大專院校逾400名大專生報名參賽。比賽亦設公眾線上問答遊戲，吸引近80間中小學及公眾參與，報名人數超過2萬人，「我們希望通過這個比賽，鼓勵香港同胞認識海洋、關心海洋。」

