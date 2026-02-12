年宵花市2026｜元朗信義中學擺年宵 產品融入AI科技 校長：從實踐中學習 探索職業發展

年宵花市2026｜馬年將至，各區年宵市場昨熱鬧開鑼，不少中學生亦進駐攤檔。基督教香港信義會元朗信義中學師生自主設計的馬年主題產品，更融入人工智能（AI）技術，為產品角色設計多款服飾及製作年宵主題曲，通過實踐掌握AI在商業宣傳的應用。校長尹浩然期望，通過年宵為學生營造真實的商業環境，讓他們從實踐中學習，探索未來職業發展方向。

年宵市場不乏馬年造型的賀年飾品，主打藍色「笑笑馬」、粉紅色「呵呵馬」公仔的元朗信義中學，以AI元素突圍而來。學生利用AI輔助製作年宵主題歌曲，上月起已在校內循環播放造勢，他們更利用AI為各款產品的宣傳圖像搭配不同服飾，還生成了活動宣傳片，讓整個年宵活動更加立體，運用AI在商業宣傳中的實際應用。團隊指公仔取名寓意遇到任何事都笑口常開，好運自然來，賺取收益扣除成本後，則會捐給學校發展基金，用於學校設備採購及基層學生支援等。

該校年宵亦有「非馬類」產品「信信貓」公仔，取材自師生收養的校貓，深受愛戴的流浪貓「信信」。團隊扣除成本後，把「信信貓」的一半收益捐贈予香港拯救貓狗協會，實踐社會關愛精神。年宵學生籌委副主席、中五生陳思翰指，今次目標並非着眼金錢，而是將「信義人的心傳遞出去」。

年宵市場開鑼首日，同學訂價亦較進取，兩款馬年公仔要價為198元，「信信貓」則標價168元。陳思翰指，公仔定價蘊含「一路發」的新年祝福，團隊更想到推出組合套裝優惠，借「團團圓圓」的美好寓意吸引顧客，延續了上年的產品組合思路，相信市民留意到產品獨一無二，會更樂意消費。

年宵花市2026｜商界家長向學生「教路」

學生在籌備年宵階段，已貼近商界運作，陳思翰指籌委會模擬企業架構，由會計部、市場部、宣傳部及設計部等核心部門組成，讓同學積累商業運作經驗，團隊合作最重要的是「資訊同步，互相補位」，而非簡單的各司其職。他們亦舉辦股東大會向家長及同學募集資金，有商界經驗的家長更向學生「教路」，引導他們修訂原來的經營策略，包括更改公仔毛色與線條設計，務求更有利「吸客」。

多年來帶領學生參與年宵的校長尹浩然表示，今年年宵以AI輔助，展現學生以科技賦能創意的思維，為傳統年宵注入活力。他續稱，參與年宵的學生大部分有修讀經濟、企業會計與財務概論科，相信活動為學生營造真實的商業環境，讓他們從實踐中學習，探索未來職業發展方向。

記者佘丹薇

