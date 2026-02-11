Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年宵｜中學生首次創業主打文創產品 配合馬年賣馬仔抱枕 「馬上有錢」鍵盤按鈕送祝福

社會
更新時間：18:41 2026-02-11 HKT
發佈時間：18:41 2026-02-11 HKT

農曆新年將至，全港14個年宵市場今日（11日）起一連7日舉行。在維園內除傳統花農外，亦有中學生首次「創業實戰」，主打多款文創產品，包括馬仔造型抱枕、原創水樽、鍵盤按鈕等，產品上印有幽默字句，如「放過自己一馬」、「馬上有錢」，配合馬年。他們會將扣除成本後的盈餘捐贈予慈善機構。

扣除成本後盈餘將捐贈予慈善機構

來自顯理中學的中學生第一次參與年宵擺檔，由高中生主導設計與營運，初中生則負責前線支援，實行「學生版創業實戰」。中四的吳同學表示，攤檔由66位高中生負責集資、設計及統籌，另有127位初中生協助銷售，學校已是第三度參與年宵。首次參與擺檔的她坦言，真正「落手落腳」後，才發現營運年宵攤檔「唔係想象中咁簡單」，過程中遇到不少困難，「因為要訂貨，但收到sample後先發覺唔一樣，質素又未必好，所以要再四圍格價、改設計。」

同樣是中四的馮同學亦介紹，今年主打多款文創產品，包括馬仔造型抱枕、原創水樽、鍵盤按鈕等，其中水樽上的詩句「抬頭望去，從不會後悔與唏噓」是由校內文學組學生設計，而鍵盤按鈕亦印上幽默字句，如「放過自己一馬」、「馬上有錢」，配合馬年之餘，亦為市民送上祝福與鼓勵，擺檔的盈餘亦會扣除成本後捐贈給慈善機構，相當有意義。

相關新聞:

年宵｜開鑼首日蘭花檔耍噱頭：比情人香、比老婆美 市民問AI配八字 : 宜買水仙

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙

