年宵花市2026｜中學生擺年宵 熱賣馬年公仔、歌詞潮語匙扣

農曆新年年宵市場今日（11日）正式開鑼，全港最大的維多利亞公園年宵市場，成為中學生實踐營商理念的熱點。今年至少有10個攤檔由中學生及大學生主理，大部分以生肖「馬」為主題，學生們將馬造型融入馬鈴薯公仔、MBTI性格類型（I人、E人），創意十足；更有不少匙扣以大熱歌詞、潮語製作，例如「天命最高」、「眼淚若嫌多」、「DOPE」等，充滿玩味性！

年宵花市2026｜香港聯校學生會聯盟

聯校中學學生會組織「香港聯校學生會聯盟（HKJSASU）」今年首度聯同多間中學、合共50名學生參與維園年宵，檔名取為「囍馬」。「囍」寓意雙喜臨門，祝願大家新一年平安順利、好運連連；同時與「起碼」諧音，巧妙玩「食字」，別具心思。該檔主打學生原創設計的馬年公仔，靈感來自馬鈴薯，造型於傳統馬年擺設不同。此外，學生亦推出Gen Z潮語匙扣，包括「DOPE」、「CUTE」、「STFU」、「WDYM」、「IDFC」等，當朋友說話含糊不清時，只需拿出匙扣，便可幽默「代替」回應，趣味十足。

檔號：63至64號

年宵花市2026｜顯理中學

疫情後連續第３年參與維園年宵的顯理中學，一如既往將銷售盈利全數撥入校內「顯愛基金」，資助清貧學生。今年學校動員中四、中五商科66位同學負責統籌，中一至中三共172位同學則在攤檔實地體驗銷售工作。檔名「夢想驛站」，寄語香港人保持夢想，努力活好每一天。主打產品為學生設計的馬攬枕，枕上印有文科生創作的詩句，充滿溫暖意義。另外，學生選取熱門歌詞如「天命最高」、「眼淚若嫌多」，以小巴牌字體印製匙扣，特別吸引年輕顧客。

檔號：40至41號

年宵花市2026｜香港中文大學校友會聯會張煊昌中學

香港中文大學校友會聯會張煊昌中學過去曾在元朗年宵擺檔，今年首次「進軍」維園，組織中三至中六共100位學生參與。以馬為主題外，更融入當下年輕人熟悉的MBTI性格元素。學生觀察到，如今認識新朋友不再問「你是甚麼星座？」，而是直接問「你是I人還是E人？」，簡單又有效。因此，他們推出馬造型的I人、E人公仔，以及由校長梁國豪提議、學生自行設計並以立體打印製作的匙扣，內容同樣圍繞MBTI，例如「無底線好人ENFJ」、「攪攪震高手ESFP」等，究竟大家會選哪一款？

檔號：96號

年宵花市2026｜香港中國婦女會中學

參與維園年宵13年的香港中國婦女會中學，可謂場內「學界前輩」。今年由20位中四及中五經濟學會、會計學會學生聯手統籌及銷售，家長教師會家長義工亦在場協助。3位中五同學表示，今年農曆新年落在2月，由9月開始籌備，時間充裕，期望盈利達50%。檔名「馬上婦起來」，產品亦以此為主題。當中包括學生設計，印有校長、主任及老師畫像的啤牌，另有印上學生心聲的透明資料夾，以及馬年利是封等，兼具意義及實用性。

檔號：22號

年宵花市2026｜香港理工大學

除了中學生，大學生亦積極參與。今年香港理工大學電子計算學系、屋宇設備工程學系、工業及系統工程學系學生首度合作，檔名「電紫馬房」充滿科幻趣味。他們售賣自家設計的T-shirt及帽仔，T-shirt設計概念參考《新世紀福音戰士》，背面印上與打麻雀相關的趣味字句。此外，客人可在場內求籤，籤文由學生原創，融合日本傳統籤文的玩味風格，增添互動樂趣。

檔號：172號

維園年宵市場開放時間

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

