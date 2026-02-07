中大文物館「丙午說馬」展覽 展出逾40組與馬相關文物

適逢馬年，香港中文大學文物館年度生肖特別展覽「丙午說馬」即日起至5月24日對公眾開放，展出逾40組與馬相關的館藏文物。展覽分為「上篇：載馳載驅」與「下篇：騁耆奔欲」兩大單元，分別從技術史與文化史視角，呈現馬在中國歷史中的重要地位，及其多元深厚的文化象徵。

是次「丙午說馬」年度生肖特別展覽分為兩大單元。展覽「上篇：載馳載驅」透過一系列馬具、車具及相關圖像，包括控馬的馬鑣、獨輈與雙轅馬車拓片、馬鐙騎俑等，勾勒馬在中國從拖曳車輛到被騎乘的歷史。「下篇：騁耆奔欲」則透過文物中不同的馬圖像與範式，展現其文化影響，例如猴與馬、柳與馬，「天馬」、「浴馬」、「病馬」、「滾塵」等。

展品精選自中大文物館館藏

本次40多組展品精選自中大文物館館藏，重點包括巨製《百駿圖》。中大文物館副研究員、本次展覽策展人童宇受訪時介紹，作品參考宮廷繪畫風格，展現出官家牧場的牧馬情景。馬匹的種類亦多樣，包括幼駒、瘦馬等，有學者研究認為，《百駿圖》宣揚的是清廷當時不拘一格網羅人才的理念。展品重點亦包括張穆的《滾塵圖》與《臥馬》，以及新增館藏尹瘦石的《奔馬》等，展現中國藝術中駿馬的不同神韻與氣質。

童宇又指，該展籌備約為3至4個月。作為大學博物館，展覽籌備堅持嚴謹的學術標準，對每件文物的年代、功能均做詳實考證，同時結合學界最新研究成果，梳理展品源流與歷史脈絡，讓公眾能清晰認識馬在中國歷史與文化中的獨特意義。

記者 鍾綽盈

