崇基學院75周年校慶活動啟動 逾2000人齊唱校歌創紀錄

香港中文大學崇基學院今日（17日）隆重舉行「崇基學院75周年嘉年華暨校慶啟動禮」，為一連串校慶慶祝活動揭開序幕。全日近4000位師生、校友及友好聚首一堂，共慶崇基創校75周年的重要里程碑。

鄧炳強、孫玉菡、查逸超、陳德霖及盧煜明等主禮

啟動禮邀得8位主禮嘉賓蒞臨，包括保安局局長鄧炳強（崇基／1987／社工）、勞工及福利局局長孫玉菡（崇基／1994／工商管理）、中大校董會主席查逸超、中大校董會副主席及崇基校董會主席陳德霖（崇基／1976／社會學）、中大校長盧煜明、中大協理副校長及大學輔導長、崇基學院七十五周年校慶籌備委員會主席高永雄（崇基／1989／生物）、崇基學院院長關美寶（崇基／1985／地理)，以及崇基學院校友會會長、崇基學院75周年校慶籌備委員會．嘉年華籌備委員會主席魏敬國（崇基／2004／計量財務學)。

8位主禮嘉賓同心擊鼓 高呼「崇基一家親，中大一條心」

崇基學院75周年校慶的主題為「游心藝圃，康樂崇基」。陳德霖表示，是次嘉年華為校慶活動的序章，學院將於未來一年舉辦專題講座、「崇星」才藝比賽、「全力以赴盃」運動競技賽、郵輪旅遊及校慶晚宴等活動，讓師生校友盡情在崇基的天地探索、重溫求學歲月的喜悅，共賀學院75載華誔。

典禮上，8位主禮嘉賓同心擊鼓，並齊聲高呼「崇基一家親，中大一條心」，象徵崇基與中大人團結一心的精神，並寄語學院繼往開來、再創輝煌。其後，逾2000名在場人士一同高唱崇基校歌，成功創下學院史上最多人同時合唱校歌的紀錄。緊接舉行的拔河友誼賽氣氛熾熱，由鄧炳強與魏敬國分別領軍，帶領隊員角逐殊榮，展現崇基人的團隊合作與拼搏精神。

嘉年華活動豐富，設有超過80項活動與攤位，涵蓋趣味遊戲、潮流運動體驗、師生校友創意市集、充氣彈床、主題拍照區、美食攤位、學系互動區及寵物友善專區等，洋溢歡樂氣氛。舞台表演同樣精彩紛呈，崇基及中大學生輪番登場，呈獻啦啦隊、拉丁舞、佛蘭明哥舞、歌唱演出及花式跳繩等節目，盡顯學生多才多藝、活力充沛的一面。