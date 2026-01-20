教資會代表團訪問嶺大 了解文理融合科研成果與教學實踐

大學教育資助委員會代表團於日前到訪嶺南大學屯門校園，了解嶺大發展為「文理融合研究型博雅大學」的最新進展。代表團由教資會主席雷添良及教資會秘書長鄧特抗帶領，與嶺大校長秦泗釗等管理層及師生交流，並參觀多項創新教學設施與了解研究項目。

參觀創新教學設施 與學生交流

代表團於1月8日訪問嶺大，首先到訪心理學系的「和富李宗德諮詢及輔導心理學研究中心實驗室」，了解如何將神經科學與心理學研究相結合。該實驗室配備64通道腦電圖、心率變異監測及人工智能（AI）分析等設備。至於並旗艦項目「心理健康大使計劃」，透過科技評估參與者生理指標，已惠及超過3300人，並拓展至大灣區進行師生培訓。

隨後，代表團參觀了嶺大與聯合國大學合作建立的亞洲首個「聯合國大學－嶺南大學人道創新及科技中心」。中心透過跨學科合作，推動師生設計人道科技產品，例如為劏房戶設計的便攜空氣淨化機，以及為偏遠貧困地區設計的經濟型嬰兒保溫箱等。

在配備專業級影視製作設備的「黑盒劇場」，代表團體驗了如何利用AI動態捕捉技術及虛擬製景等。此外，代表團亦參觀音樂及演藝部門，了解課程如何融入AI與創意科技。

訪問期間，代表團亦與約50名嶺大本科生及研究生交流，了解學生的校園生活與學習體驗。

本報記者

延伸閱讀：

嶺大於亞洲創新發明展覽會奪9獎 獎牌數量增兩倍

嶺大研發教學平台奪QS全球教學創新大獎獎項