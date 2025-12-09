Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

嶺大研發教學平台奪QS全球教學創新大獎獎項

教育新聞
更新時間：19:34 2025-12-09 HKT
發佈時間：19:34 2025-12-09 HKT

由嶺南大學教與學中心主導研發的創新教學平台「IDEAL-Gen.AI」，近日於英國倫敦舉行的「QS全球教學創新大獎及會議2025」中，獲得「最佳人工智能應用」組別銅獎。嶺大教與學中心總監林敬新指出，此次獲獎彰顯大學在推動人工智能（AI）賦能教學創新方面的堅定承擔，並透過尖端科技促進本地、區域性及國際高等教育的變革與發展。

經四輪評審後脫穎而出

「QS全球教學創新大獎及會議2025」於本月1日至3日舉辦。嶺大指出，「IDEAL-Gen.AI」平台經1300名來自國際高等教育及教育科技領域專家的四輪嚴格評審，最終從全球18個組別、逾1600個參賽項目中脫穎而出，並成功躋身全球前20%的決賽名單。

本報記者

