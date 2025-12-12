嶺大於亞洲創新發明展覽會奪9獎 獎牌數量增兩倍

嶺南大學今日（12日）公布，大學在第五屆亞洲創新發明展覽會創下佳績。在來自全球專家學者和發明者的140多項創新科研項目當中，嶺大參展的9個項目全數獲獎，勇奪兩金、四銀、三銅，較去年大學首次參展獲得的一金兩銀，獎牌數量增加兩倍。

兩項目獲金獎 涵蓋智能交通等範疇

由嶺大科學教研組主任及副教授王沛欣領導研發的「智能交通新方案：人工智能物聯網（AIoT）結合實時地理（GeoAI）分析技術」獲得金獎。嶺大提供

由嶺大服務研習處及創業行動研發的「CREW：智能輪椅操控系統」是另一獲得金獎的項目。嶺大提供

第五屆亞洲創新與發明展覽會於12月4日及5日舉行，由日內瓦國際發明展主辦方Palexpo與香港合作舉辦，冀促進各地區的知識交流與合作，以及建立更緊密的夥伴關係。

嶺大展出的項目涵蓋智能交通、新能源電池及創新教育等範疇的解決方案。獲得金獎的項目，分別是由嶺大科學教研組主任及副教授王沛欣領導研發，針對香港交通事故和擠塞問題的「智能交通新方案：人工智能物聯網（AIoT）結合實時地理（GeoAI）分析技術」；以及由嶺大服務研習處及創業行動總監高永賢領導研發，專為照顧者設計，在普通手動輪椅上裝配輔助感應控制的「CREW：智能輪椅操控系統」。

其他項目獲四銀、三銅

由嶺大校長秦泗釗領導學者及博士生研發的「AI驅動樓宇製冷負荷預測及優化系統」亦獲得銀獎，他對大學取得佳績感鼓舞，並祝賀所有得獎的教研學者，「嶺大本年度的獲獎項目多聚焦於推動智慧城市發展，以及利用人工智能科技提升教學效能，部分研發成果已與不同機構合作，成功將技術轉化並落地應用，惠及社會。」

其他獲得銀獎的研究項目還包括由伍絜宜跨學科學院研發的「針對高性能應用的超安全高能量固態鋰電池」、數碼藝術及創意產業系研發的「CineSim：互動式電影製作實驗室」，以及嶺大服務研習處及創業行動研發的「Incuvia：模組化便攜式經濟型育嬰保溫箱」。

至於獲得銅獎的研究項目包括由教與學中心研發的「生成式人工智能評估系統：學生作業快速反饋」及「IDEAL-Gen.AI教學設計與主動學習的人工智能平台」，以及由翻譯系研發的「TransLab：人工智能翻譯學習及評估平台」。

