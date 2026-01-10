AI時代｜「青年史學家年獎」得獎學生：中史科具不可取代價值

2025年度「香港青年史學家年獎」頒獎典禮於今日（10日）在香港大學舉行，3名得獎學生接受《星島》訪問時，分享他們對學習歷史的體會；面對人工智能（AI）日趨盛行的挑戰，3名學生一致認為中史科具有不可取代的價值。其中，張恩瑜指出，歷史能幫助人們自我審視，是人類社會性的生動體現；嚴政豪認為歷史需藉語言精準表達，盼望運用語文基礎傳達對歷史的感悟；鍾慧瞳則視歷史不只是一門學術，更是「育人」之學。

張國鈞擔任頒獎禮主禮嘉賓

律政司副司長張國鈞致辭時，以晚清官員杜鳳治的日記為切入點，與出席者分享歷史的新視角，傳遞了關於歷史細節的重要性。蘇正謙攝

香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會會長何漢權致辭時強調，新聞與歷史「你中有我、我中有你」，二者均以「求真求實」為核心價值。蘇正謙攝

頒獎禮現場近300人出席，與獲獎學生一同分享喜悅。蘇正謙攝

由香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會主辦、國史教育中心（香港）籌辦之「香港青年史學家年獎」暨「全港中學中國歷史研習獎勵計劃」活動，今日舉行頒獎典禮，並由律政司副司長張國鈞擔任主禮嘉賓。

本屆「香港青年史學家年獎」獎項由3名學生獲得。就讀香港中文大學中國語言及文學系一年級的嚴政豪，畢業於路德會呂祥光中學。他坦言起初對中國歷史興趣不大，初中時覺得內容離自身遙遠，直至高中接觸更多近代史，才體會到歷史與當下緊密相連，並非憑空而來，而是脈絡的延續。這種對前因後果的推究，深深吸引了他。

另一名得獎者張恩瑜畢業於中華基督教青年會中學，現於北京大學修讀社會學。她從小喜愛閱讀歷史書籍與觀看古裝劇，對「人何以為人、世界如何構成」等問題深感興趣。她從社會學角度指出，歷史是人類社會性的生動體現。

現就讀北京大學中國語言文學系的鍾慧瞳，畢業於高主教書院。她笑言自己與另外兩人「入坑」讀中史的緣由不同——她對歷史的興趣始於古裝劇。她更以黃仁宇的「大歷史觀」為例，說明自己從中學開始，就會在宏大背景下客觀分析人和事。

得獎學生：AI存在「史料虛構」問題

3名「香港青年史學家年獎」得獎學生皆未在大學主修中史或歷史，而是選擇將歷史與其他領域結合。蘇正謙攝

面對AI時代的挑戰，3名學生一致認為中史學科具有不可替代的價值。嚴政豪指出，AI存在「史料虛構」的問題，令學者半信半疑，而作為人類的學者，其觀點往往經過多重考證，更為可信。鍾慧瞳結合自身經驗，提醒使用AI搜集史料時必須仔細驗證，並建議將AI視為「質疑對象」，而非依賴其歸納總結，以免思考能力退化。她舉例說，「曾想用AI查詢東晉史料，結果它給出的卻是漢朝《淮南子》。」她認為，AI的出現或許是推進中史教育的契機，但唯有通過自己的思想，才能真正記住史料。

對於政府早前公布優化高中中史與歷史科課程框架，張恩瑜認為，優化後加入更多國情元素，內容也更廣泛，不過，她認為，日後學生對不同歷史事件內容的思考空間或會被壓縮。

勉勵DSE考生：中史一分耕耘一分收穫

被問到為何喜愛中史卻未在大學主修中史或歷史，嚴政豪解釋，選擇中文系是因為歷史需透過語言表達，「若不能精準運用母語，再宏大的思想也難以傳達」。臨近中學文憑試（DSE）開考，他以過來人身份提醒考生，「答案雖在課本中，但取得高分的關鍵在於如何作答，而非死記硬背。」談及未來志向，他笑言想成為作家，創作類似《明朝那些事兒》的歷史題材作品。張恩瑜希望繼續深耕社會學，並鼓勵考生「中史是一分耕耘一分收穫，只要努力就堅持前行」。鍾慧瞳則期望未來投身教育界，成為教師，讓學生體會「中文與中史如何相輔相成、互相依存」。

記者 佘丹薇

