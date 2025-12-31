理大團隊於QS全球教學創新大獎奪兩銀一銅

香港理工大學公布，3支教學團隊將生成式人工智能及元宇宙等新興科技融入教學方案，近日於被譽為「教育界的奧斯卡」的QS全球教學創新大獎獲得兩項銀獎及一項銅獎。

創新GenAI學習平台GPTutor融入教學

理大電子計算學系高級講師雷永祥的團隊將其開發的生成式人工智能學習平台GPTutor融入教學，以提升不同學科背景學生的人工智能素養及重要工作技能，獲得「高等教育院校應用人工智能於教育」組別的銀獎。項目的共同首席研究員為理大眼科視光學院實務副教授Jessica Neuville。理大提供

其中，理大電子計算學系高級講師雷永祥的團隊透過項目「AI Literacy to Workplace Excellence: Transforming Education for Next-Generation Professionals」，將其開發的生成式人工智能（GenAI）學習平台GPTutor融入教學，提升不同學科背景學生的人工智能素養及重要工作技能，於「高等教育院校應用人工智能於教育」（AI in Education by Higher Education Institutions）組別獲得銀獎。

理大表示，GPTutor提供多種自主學習輔助，學生可就課堂教材向人工智能聊天機械人發出提問，平台亦會自動生成個人化複習題目和測驗等，協助他們進一步探索課程內容及鞏固知識。此外，導師可在GPTutor上創建三維虛擬人物，讓學生通過虛擬互動，掌握應對現實場景所需的技能。團隊已將GPTutor整合至不同學科的課程中，上學年共有超過3000名理大學生使用該平台以支援學習。團隊並為逾20個課程的學生特別設計運用人工智能工具的體驗式學習活動，使他們銜接線上學習與實際應用。

臨床培訓模擬情景 藉GenAI增病例多元性

理大康復治療科學系副系主任及副教授魏佩菁（右二）及其團隊為學生提供模擬臨床培訓，協助他們從課堂過渡至臨床實習，在「培育就業能力」組別獲得銀獎。團隊其他成員包括康復治療科學系神經康復治療學講座教授及系主任彭耀宗、副教授陳子頌、實務副教授胡道明（左二）、實務助理教授葉惠豪（右一）及傅家聰（左一）。理大提供

另一方面，康復治療科學系副系主任及副教授魏佩菁的團隊憑藉項目「Standardised Programme for Advancing Clinical Education」（SPACE），在「培育就業能力」（Nurturing Employability）組別獲得銀獎。該項目為學生提供模擬臨床培訓，協助他們從課堂過渡至臨床實習，重塑傳統的物理治療教育。

SPACE是臨床實習前的訓練架構，專為修讀物理治療的高年級學生而設，讓他們沉浸在逼真的臨床情境中，為模擬病人進行檢查、診斷與治療，同時應對職場階層關係等挑戰。理大表示，所有模擬情景均基於真實需求，由本地業界專家共同設計，再利用GenAI增加病例多元性。每節訓練過後，導師會為學生提供即時回饋和指導，加強學習成效。該架構有助全面提升學生的臨床技能、判斷力及適應能力，令他們具備更強的專業能力及就業競爭力。

vCare元宇宙遊戲 助提升學生自主性

由護理學院實務副教授陳玉儀團隊領導的項目「vCare: A Multiplayer Metaverse Game for Interprofessional Healthcare Education」（vCare），以自我決定理論為基礎，設計元宇宙教育遊戲，提升學生的自主性、才能及與他人的連結感，在「培育價值觀及道德觀」（Nurturing Values and Ethics）組別奪得銅獎。

vCare為一款多玩家線上角色扮演遊戲，學生可在遊戲室的自訂臨床環境中，透過情境式任務獨自或以小組形式完成挑戰，並涵蓋知識檢核、排行榜與同儕認可等互動元素。小組遊戲室能同時支援多達 100名參與者，可讓不同醫療專業，例如護理、康復治療及放射治療等學生，通過在遊戲室合作，了解其他專業崗位醫療人員的觀點、價值取向及道德立場，學習解決團隊磨擦，從中建立堅實的道德價值觀。理大指出，團隊正計劃進一步優化遊戲，包括引入真實病例，建構提升同理心、包容性及價值導向的醫護教育。

