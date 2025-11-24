小一自行分配學位｜今公布結果 家長：幼兒班已為升小做準備 獲取錄鬆一口氣

小一自行分配學位結果今日（24日）公布，今年成功率達52.3%，創下自2005年以來的新高。在九龍塘的傳統名校喇沙小學，有家長於早上8時許已到校查看結果。談先生與太太的兒子獲取錄，他們接受《星島》訪問時笑言，感到十分高興。談太表示，為了孩子的教育，從幼兒園幼兒班開始已經為他升小做準備，今年共申請7間小學。

小一自行分配學位｜成功率達52.3% 創20年新高

談先生本身是喇沙小學的舊生，在計分制下，兒子獲得25分，成功獲喇沙小學取錄。得知結果後，他坦言「鬆了一口氣，唔使搞咁多嘢（繼續選校）」，並計劃以旅行方式慶祝。談太表示，由兒子就讀幼兒班開始，已經為他升小做準備，今年共申請了7間小學，最終兒子獲心儀學校取錄，對此感到欣喜。

有家長於早上8時許已到喇沙小學查看結果。汪旭峰攝

有「世襲生」同樣獲取錄，劉先生的長子現於喇沙小學就讀，小兒子在自行分配學位階段報讀喇沙，「話就話實收（錄取），但都會緊張」，他對於小兒子獲錄取，感到開心及感恩。被問到為何特意到校查看結果，他表示因居於附近，順道取得「第一手資料，更加開心」。他憶述，當年長子入學時準備充足，參加多個興趣班及比賽並獲取獎項，而小兒子則可自由發展，「唔需要參加咁多比賽同攞獎項」。他笑言，查看結果後本想立即致電太太報喜，「點知俾你哋（記者）截住咗」。

另一方面，亦有通過優才計劃來港的申請人子女未被取錄。來自江蘇的施女士到校查看孫子的申請結果。對於孫子未獲喇沙小學取錄，她難掩失落之情。她表示，全家人特意在學校附近租屋，就是為了讓孫子入讀該校，她坦言「只好等下一輪（統一派位）」，並表示最心儀的始終是喇沙小學，「就想（獲）派這間」。她認為香港的教育制度較好，全家為此投入大量心血，「（為孫子）報了很多興趣班」，包括英文、數學和廣東話班等。

有家長表示，儘管孩子未獲取錄，但並未因此感受到壓力。黃先生指出，結果並不意外，因為家中沒有喇沙舊生、亦非天主教徒，「早知道一定會落選」，但仍想嘗試。對於今年成功率創20年新高，他認為競爭依然激烈，根據他的觀察，「一間學校有近6000人報名，卻只有100多個學額。」他強調自己身為家長，不會給予孩子壓力，希望孩子在開心的環境下成長。

小一自行分配學位｜申請人數創2001年以來新低

劉先生的長子現於喇沙小學就讀，小兒子在自行分配學位階段報讀喇沙。汪旭峰攝

今年共有逾3.7萬名學童申請官立及資助小學的自行分配學位，申請人數創下自2001年以來的新低。其中，有19656名學童於自行分配學位階段獲錄取，成功率為52.3%，比去年的49.4%增加約2.9個百分點，也創下近20年的新高。

教育局表示，獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學的紙本申請表家長副本或「小一入學電子平台」的電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。家長須於11月26日或11月27日的學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。

