DSE｜保良局羅氏基金中學首誕超級狀元 平民直資一條龍成網民熱搜 即睇學校特色+學費資訊

上周中學文憑試（DSE）放榜，焦點除了落在全港今年誕24位狀元，創自有DSE以來的歷史新高外，位於將軍澳、首度誕生超級狀元的保良局羅氏基金中學，一度成為網絡的熱門搜尋關鍵字，反映不少網友想知道這間學校的資料；此外，跟保良局羅氏基金中學結龍、同樣位於將軍澳的保良局陸慶濤小學，向來已是區內家長的熱門選擇，今屆DSE放榜後，讓兩校的熱度再次升溫。

2004年創校 逾95%學生英文科達3級或以上

今年DSE有3所中學首誕狀元，而3所都位於新界東，包括沙田的直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、地區資助名校沙田崇真中學，以及位於將軍澳的直資學校保良局羅氏基金中學。

翻查資料，保良局羅氏基金中學在2004年創校，辦學只有22年，名人校友包括新生代藝人莫竣名及歸綽嶢。該校在2005年和同區的保良局陸慶濤小學結龍，成為將軍澳的一條龍學校。根據學校網頁公布的數據，今年保良局羅氏基金中學除誕生超級狀元外，亦有1名學生在5科取得5**；此外，有超過9成半學生在英國語文科取得3級或以上成績，中國語文則有7成2人取得3級或以上成績；至於數學科，更是連續第四年100%取得2級或以上成績，即全體學生數學科及格，反映該校的數理表現優秀。

延伸閱讀：DSE放榜2026｜保良局羅氏基金中學首誕狀元 超狀對成績感驚喜 放榜前徹夜難眠 靠睇世界盃減壓

就以該校首位超級狀元黃樂彥為例，他除了在中國語文、英國語文、數學、化學、物理、資訊及通訊科技科奪得5**外，在數學延伸單元二（M2）亦考獲 5**，並於公民與社會發展科順利達標，成為今年全港11位「超級狀元」之一。他透露有意入讀中文大學的環球醫學課程，將來傾向留港行醫，期望「用生命協助生命」，回饋社會。

事實上，保良局羅氏基金中學重視創新教育，包括設航空航天實驗室、生物科技實驗室等，讓學生有機會接觸航空及航天科技、基因工程、生物技術、幹細胞科學等等。保良局羅氏基金中學亦是本港首間讓學生解剖海豚和複製海豚骨骼的學校，讓學生了解生物和環境保育的關係，體驗生態研究，亦增進STEM方面的解難能力。

延伸閱讀：保良局陸慶濤小學 2027年度小一入學簡介會及體驗日 附報名方法｜學校開放日

至於其「一條龍小學」保良局陸慶濤小學，本身為資助小學，直至2005年才轉為直資小學，並跟保良局羅氏基金中學結龍，提供「十二年一貫」的中小銜接課程。陸慶濤小學重視兩文三語，並自設校本教材，強化數理學習，亦會推行校本科學課程，讓學生升中時，已有良好的數理基礎。值得家長注意的是，保良局陸慶濤小學預計在2028-29學年，遷往安達臣道發展區全新校舍，屆時將由現時的24班擴展至30班，換言之，現時有意為子女申請該校的家長，兩年後子女需到新校址上課。

在學費方面，保良局羅氏基金中學及保良局陸慶濤小學雖然同是直資學校，但學費相對多數的直資學校為低，其中保良局羅氏基金中學初中的學費，現時每年為$19,800 ；高中的學費，每年為$ 24,000。至於保良局陸慶濤小學，26年度的學費，全年為$ 14,260（待批） ，該校在9月5日，將舉行「2027年9月小一入學申請簡介會(第二輪) 」，有意參加的家長，可以在7月27日的上午9時正，直至8月23日的晚上11時59分期間，於學校網頁報名。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

