保良局陸慶濤小學 2027年度小一入學簡介會及體驗日 附報名方法｜學校開放日

小一入學｜各位K2家長注意！將軍澳熱門直資保良局陸慶濤小學將舉辦「2027年9月小一入學申請簡介會暨小一學習體驗課程」。該校以「一條龍」辦學模式見稱，非常重視「12年一貫中小課程銜接」，畢業生可直升保良局羅氏基金中學，讓學生能無縫過渡中學生活。此外，學校預計將於2028年進駐安達臣道全新校舍，佔地廣闊，未來發展與配套將更趨完善。

小一入學｜保良局陸慶濤小學「小一學習體驗課程」

簡介會當日的活動相當豐富：家長除了可欣賞學生的歡迎表演、聆聽入學申請須知及課程銜接資訊外，更可透過在校學生親身分享，深入了解學校的課程特色，並設有答問環節；至於K2的小朋友，則可同時參與「小一學習體驗課程」，親身感受學校多元化的特色課堂，完成後更可獲發「聽講證書」！

保良局陸慶濤小學（圖片來源：保良局陸慶濤小學）

活動分為上、下午兩場進行，由即日起至6月14日接受網上報名（如人數過多將以抽籤決定，結果將於6月22日以電郵通知）。各位家長切勿錯過，把握機會為子女升小作好準備！

（圖片來源：保良局陸慶濤小學校網）

與保良局羅氏基金中學為「一條龍」直資學校

保良局陸慶濤小學致力推行多元化與啟發性的全人教育。學校為孩子設置「科學、科技、工程、藝術及數學（STEAM）」的探究式學習環境，並透過兩文三語的沉浸式教學，全面培育學生的國際視野與創新思維。保良局陸慶濤小學與保良局羅氏基金中學為「一條龍」直資學校，兩校透過聯辦學生領袖訓練活動，讓中小學生彼此認識及交流，以促進互相欣賞精神及培養歸屬感；學生也可從中體驗合作及團隊精神，加強學生的思考及溝通能力，學習成為領袖。

（圖片來源：保良局陸慶濤小學校網）

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保良局陸慶濤小學 2027年度小一入學簡介會及體驗日

日期：6月27日（星期六）

時間：08:30 - 10:30（第一場)、11:30 - 13:30（第二場）

地址：將軍澳寶林邨

報名連結：＞＞按此＜＜

截止報名日期：由即日起至6月14日接受網上報名（如人數過多將以抽籤決定，結果將於6月22日以電郵通知）。

查詢：2701 0011（李小姐）

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