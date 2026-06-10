英華小學小一簡介會7月舉行 一條龍直資學校面試詳情 附簡介會報名方法｜小一入學

小一入學｜直資男校「龍頭」英華小學即將舉行兩場2027 / 28年度小一入學申請簡介會。作為本港極具人氣的基督教男校，英華最大特色是課程專為男孩子的特質與需要而設，近年更特設充滿探索性的「森林課程」，讓男生在活潑互動中享受學習，且畢業生可直升英華書院，享有一條龍升學優勢。每年小一入學簡介會都「一票難求」，明日（11日）將開放簡介會登記連結，各位有興趣讓孩子成為「英華仔」的家長要留意。

小一入學｜培育優良品格的動靜皆宜「英華仔」

位於九龍深水埗區的英華小學（Ying Wa Primary School）致力營造一個充滿關愛與活力的基督教學習環境，透過多元化的學術、體育及藝術培育，發展學生的全人發展與優良品格。為配合男孩子好動、愛探索的特質，校方「度身打造」融合「科學、科技、工程、視覺藝術和數學」（STEAM）理念課程，強化科學和科技教育的學與教。獲學界肯定的「夢工場」校本課程，加入機械人與AI編程教學，3D設計及打印等元素，能激發學生的創意和創造力。另外，學校近年亦積極推行「森林課程」（Forest School），將課堂延伸至大自然，讓學生在動手實踐與團隊合作中培養韌性、解難能力與自信心。

（圖片來源：英華小學校網）

英華小學作為一條龍直資男校，畢業生享有優先直升英華書院的優勢。英華書院DSE成績優異，近年更誕生狀元及體育「武狀元」，畢業生多成功入讀本地或海外知名大學。

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一條龍學校優勢 設兩輪小一入學面試

根據過往資料，英華小學每年提供約165個小一學位，每年均吸引近4,000份申請，平均25人爭奪1個學位，競爭極為激烈。於2025年開始，原定三輪面試縮減至兩輪面試，學校承諾所有申請者均有機會參加首輪面試。首輪為個人面試，根據面談評估學生的學術能力；第二輪為親子面見，木學校會了解家庭教育理念。學校重視語文、數學等多元學術能力，家長們可作為參考，為孩子備戰。

（圖片來源：英華小學校網）

英華小學小一簡介會將於英華小學禮堂舉行，校方將詳細介紹其辦學理念、學校最新發展，並披露小一入學報名及最新兩輪面試的程序。簡介會登記連結將於6月11日上午9時發布，名額先到先得。各位有意為兒子報讀的家長，記得校好鬧鐘準時搶位，親身到校了解收生貼士！

（圖片來源：英華小學校網）

英華小學小一簡介會

日期：7月11日（星期六）

時間：08:30 - 10:15（第一場）、11:00 - 12:45（第二場）

地址：深水埗英華街3號

報名連結發布日期：6月11日（星期四） 09:00

詳情：https://bit.ly/4fwee99

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