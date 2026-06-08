瑪利諾神父教會學校（小學部）小一課堂親子體驗暨開放日 有直屬中學具升中優勢｜學校開放日

向來低調、位於深水埗的瑪利諾神父教會學校（小學部），乃40校網的熱門天主教男女校，由於有直屬中學瑪利諾神父教會學校（中學部），在中學統一派位階段，直屬中學可為直屬小學保留最多85%的學位，升中不用太擔憂，令學校深受區內家長注意。

「小一課堂親子體驗暨開放日」活動預習做小學生

為了讓幼稚園生感受學校的學習氛圍，瑪利諾神父教會學校（小學部）將於7月舉行「小一課堂親子體驗暨開放日」活動，可說專為25至26年度K2幼稚園生及其家長參與，了解課程特色及欣賞學生表演。小一課堂親子體驗分別有「小小科學家」、「小小藝術家」、「小小英語大使」及「小小文化探索家」，每個課堂名額共13組（包括一名學生和一名家長；由於名額有限，如報名人數眾多，會以抽籤決定）。開放日除了有課程介紹及學生表演，也有校舍參觀、課程及課業展示、閱讀體驗，以及最受小朋友歡迎的模擬飛行器操作體驗和模擬電視上鏡體驗，節目精彩，活動已經開放報名，額滿即止。

86%畢業生升讀英中

瑪利諾神父教會學校（小學部）以「真理」為校訓，致力培育學生建立正確的價值觀與全人發展。學校不單追求學術成就，更營造關愛和諧的校園文化，鼓勵孩子在愉快的環境中探索潛能，活出福音精神。

（圖片來源：瑪利諾神父教會學校（小學部）校網）

學校積極推動STEAM教育與自主學習，亦有跨學科探究活動，將創新科技融入日常課堂，藉此啟發學生的邏輯思維與創造力；瑪利諾神父教會學校（小學部）重視兩文三語，透過豐富的校園語境和多元化的英語、普通話活動，全方位提升學生的溝通及兩文三語表達能力。

（圖片來源：瑪利諾神父教會學校（小學部）校網）

每年有大部分的畢業生直升直屬中學 — 瑪利諾神父教會學校（中學部），亦有不少學生獲派其他英文中學，如寶血會上智英文書院、華仁書院（九龍）、英華書院、真光女書院、東華三院黃笏南中學、長沙灣天主教英文中學、聖方濟書院等，2024/25年有86%畢業生升讀英中，升學前景令人信心十足。

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瑪利諾神父教會學校（小學部）小一課堂親子體驗暨開放日

日期：7月4日（星期六）

及時間：09:30 - 12:00

地址：深水埗海麗街11號

截止報名日期：6月30日（星期二）

查詢：2778 8235

報名辦法：https://bit.ly/4fdqriU

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