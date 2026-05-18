直私小學｜聖士提反書院附屬小學小一入學簡介會先到先得 了解辦學理念與課程

直私小學｜歷史悠久的赤柱聖士提反書院附屬小學，將於2026年5月30日（星期六）舉行2027/28學年小一入學簡介會。作為全港備受矚目的私立英文男女小學，學校憑獨特的教學模式與優異的升中前景，每年都吸引大批家長關注。今次的小一入學簡介會將不需登記及不設留位，先到先得，屆時額滿即止。

（圖片來源：聖士提反書院附屬小學校網）

聖士提反書院附屬小學「全人教育」理念 外籍英語老師「專科專教」

聖士提反書院附屬小學以基督教信仰為本，核心辦學宗旨為推行「全人教育」。學校致力在學術卓越、品德塑造及多元發展三大支柱上取得平衡，開啟孩子獨特特質。校方倡導「先品後學」，非常重視學生的正向品格與社會責任感。在教學上，學校推動「探究式學習」，鼓勵學生主動提問、尋根究柢。學校積極營造國際化學習環境，以英語為主要教學語言，中文科則以普通話授課。校內聘有 15 位外籍英語教師，並全面推行「專科專教」，讓學生兼具國際視野與扎實的中國文化根基，靈活掌握「兩文三語」。

（圖片來源：聖士提反書院附屬小學校網）

頂尖校園配套 小六寄宿課程

學校坐擁寬敞且環抱自然的校園，逾21萬呎的校園設施多元化，設有泳池、攀石場、足球場及STEM實驗室等。為了全面發掘學生潛能，學校推行「一人一樂器」方針，並提供劍擊、管弦樂團等豐富的課外活動；另外，小六生須參與為期一年的寄宿課程，涵蓋生活技能、服務及體藝培訓，不但鍛煉獨立自理能力，更為日後升中打下堅實基礎。

（圖片來源：聖士提反書院附屬小學校網）

當日簡介會將介紹辦學理念、課程與寄宿安排，名額300個，校方在開場前30分鐘開放座位，先到先得。有意為子女報讀27 / 28年度小一入學的家長，可於6月留意申請詳情。

（圖片來源：聖士提反書院附屬小學校網）

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聖士提反書院附屬小學2027-2028年度小一入學簡介會

日期：2026年5月30日（星期六）

時間：10:00 - 11:30

地點：赤柱黃麻角道30號聖士提反書院附屬小學衞燕華堂

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注意事項：

．簡介會不接受預先報名，座位先到先得，座滿即止。

．座位約300個，於開場前30分鐘開放座位。

．家長如有感冒或咳嗽徵狀，進入校園時需戴上口罩。

．衣著要求：便服 (請勿穿著背心、短褲及拖鞋。)

．當天本校不會提供泊車位，家長請盡量使用公共交通工具到校。

．簡介會以粵語進行

．簡介會不接待兒童

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